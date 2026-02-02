Πολωνία: Drone άγνωστης προέλευσης συνετρίβη κοντά σε αποθήκη πυρομαχικών

Ένα μικρό drone, που έμοιαζε με παιχνίδι και ήταν αγνώστου προελεύσεως, έπεσε στις 28 Ιανουαρίου σε στρατιωτική βάση της πόλης Πσάσνις στη βόρεια Πολωνία, ανακοίνωσε σήμερα η στρατιωτική αστυνομία, επιβεβαιώνοντας ρεπορτάζ του Radio Zet.

Οι αρχές πολλών ευρωπαϊκών χωρών βρίσκονται σε κατάσταση επιφυλακής για περιστατικά με drones, όπως εκείνα που διατάραξαν πρόσφατα τη λειτουργία αεροδρομίων και στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Ο εκπρόσωπος της στρατιωτικής αστυνομίας Τόμας Βικτόροβιτς δήλωσε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας εντόπισαν το drone να πετά στην περιοχή προτού πέσει εντός της βάσης.

«Η συσκευή, η οποία έμοιαζε με παιχνίδι, ελέγχθηκε… Ακολούθως, παραδόθηκε στη στρατιωτική αστυνομία και βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα», είπε. Διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται για προηγμένη συσκευή, συμπληρώνοντας πως πιθανότατα ελεγχόταν μέσω κινητού τηλεφώνου και χάθηκε η επαφή με τον χειριστή της.

«Δεν βρέθηκαν συσκευές καταγραφής, όπως κάρτα μνήμης ή SIM, μέσω των οποίων θα μπορούσαν να μεταδοθούν δεδομένα», δήλωσε ο Βικτόροβιτς.