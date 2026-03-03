Politico: Οι ΗΠΑ εξετάζουν στρατιωτική κάλυψη για τα δεξαμενόπλοια του Ορμούζ

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο παροχής στρατιωτικής προστασίας σε δεξαμενόπλοια πετρελαίου και φυσικού αερίου που διασχίζουν το Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με το Politico.

Συγκεκριμένα, η σκέψη αυτή υπάρχει σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει τις τιμές της ενέργειας, οι οποίες έχουν αυξηθεί από τότε που το Ιράν προειδοποίησε ότι θα επιτεθεί σε πλοία στο σημείο του τσοκ, δήλωσαν δύο άτομα την Τρίτη.

«Στρατιωτική υποστήριξη για προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου», δήλωσε ένα άτομο που γνωρίζει τη συζήτηση και στο οποίο δόθηκε η ανωνυμία για να συζητήσει εσωτερικές συνομιλίες όταν ρωτήθηκε για την πιθανότητα αμερικανικών πολεμικών πλοίων να συνοδεύουν πλοία που διασχίζουν το στενό. «Γίνεται αυξανόμενη ανησυχία ότι οι αγορές ενέργειας θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν πιέσεις τις επόμενες ημέρες καθώς η στρατιωτική εκστρατεία εντείνεται και επεκτείνεται σε γεωγραφικό πεδίο. Η πρόσβαση στα Στενά του Ορμούζ είναι προφανώς ζωτικής σημασίας τόσο για τις μεταφορές φυσικού αερίου όσο και για τις μεταφορές αργού πετρελαίου, ιδίως από το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία».

Οι τιμές του πετρελαίου στις ΗΠΑ έχουν αυξηθεί σχεδόν κατά 10 δολάρια ανά βαρέλι από το τέλος της περασμένης εβδομάδας, καθώς οι μάχες συνεχίζονται. Αυτή η αύξηση έχει αρχίσει να επηρεάζει τις τιμές της βενζίνης, οι οποίες αναμένεται να αυξηθούν υψηλότερα από ό,τι όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πέρυσι.

Η κυβέρνηση εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο να ζητήσει από την κυβέρνηση των ΗΠΑ να επιστρέψει την ασφάλιση που απαιτείται για τα δεξαμενόπλοια ώστε να συνεχίσουν να ταξιδεύουν μέσω του στενού, δήλωσε ένα τρίτο άτομο που γνωρίζει τις συζητήσεις. Ενώ το στενό παραμένει τεχνικά ανοιχτό, οι εταιρείες ναυτασφάλισης αυξάνουν τις τιμές και σε ορισμένες περιπτώσεις ακυρώνουν την κάλυψη για τα δεξαμενόπλοια που διασχίζουν την περιοχή.

Ένας πρώην αξιωματούχος της άμυνας που γνωρίζει τις συνομιλίες δήλωσε ότι το Πεντάγωνο διεξάγει συνεχείς συζητήσεις σχετικά με μια ναυτική αποστολή που θα μοιάζει πολύ με προηγούμενες επιχειρήσεις του Υπουργείου Άμυνας στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου οι ΗΠΑ ανέπτυξαν αεροπλανοφόρα και αντιτορπιλικά στην περιοχή σε μια προσπάθεια να διατηρήσουν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας εν μέσω απειλών από μια ομάδα που συνδέεται με το Ιράν.

«Ο Πρόεδρος συναντάται σήμερα με τους υπουργούς Ενέργειας και Οικονομικών και θα έχουν περισσότερα να μοιραστούν μετά τη συνάντηση», δήλωσε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου όταν ρωτήθηκε για τις επιλογές που συζητούνται.

Οι συνομιλίες είναι το πρώτο σημάδι ότι ο Τραμπ αρχίζει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη την αύξηση των τιμών του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και των καυσίμων για οδικά οχήματα που ξεκίνησε μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων εναντίον του Ιράν το Σάββατο, οι οποίες σκότωσαν τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν και πυροδότησαν πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Ο διευρυνόμενος πόλεμος, ο οποίος έχει οδηγήσει στον θάνατο έξι Αμερικανών στρατιωτικών και σε επιθέσεις εναντίον της αμερικανικής πρεσβείας στη Σαουδική Αραβία, έχει καταστήσει τις εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου σημαντικό στόχο για το Ιράν. Το Κατάρ έκλεισε ένα μεγάλο εργοστάσιο εξαγωγής φυσικού αερίου, τα διυλιστήρια καυσίμων της Σαουδικής Αραβίας δέχτηκαν επίθεση και το Ιράν πυροβόλησε πλοία που διασχίζουν το Ορμούζ, μια σημαντική οδική αρτηρία για το 20% των παγκόσμιων παραδόσεων πετρελαίου μέσω υδάτινων πόρων.

Ο αμερικανικός στρατός αναφέρει ότι έχει βυθίσει 11 ιρανικά πλοία από την έναρξη της κοινής επιχείρησης με το Ισραήλ το Σάββατο, πράγμα που σημαίνει ότι η αποστολή είναι πιθανό να επικεντρωθεί περισσότερο στην αναχαίτιση πυραύλων της Τεχεράνης που θα μπορούσαν να στοχεύσουν την πολιτική ναυσιπλοΐα παρά στην αποτροπή θαλάσσιων εισβολών. Αυτό θα μπορούσε να ασκήσει περαιτέρω πίεση στα αμερικανικά αποθέματα αναχαιτιστικών συστημάτων αεράμυνας, τα οποία έχουν ήδη εξαντληθεί από την εκστρατεία κατά των Χούθι της Υεμένης και τον 12ετή πόλεμο του Ισραήλ εναντίον του Ιράν πέρυσι.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε τη Δευτέρα ότι η κυβέρνηση θα αποκαλύψει την Τρίτη ένα σχέδιο για την καταπολέμηση της αύξησης των τιμών του πετρελαίου που προκλήθηκε από τις στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Δεν αποκάλυψε ποια θα είναι αυτά τα σχέδια, δηλώνοντας μόνο: «Θα καταστρέψουμε το Ναυτικό τους».