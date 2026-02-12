Politico: «Μην είστε τόσο τεμπέληδες» – Το μήνυμα του καγκελάριου Μερτς στους Γερμανούς και το πρότυπο της Ελλάδας

Ο καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, άνοιξε μια πολιτικά ριψοκίνδυνη συζήτηση με το γερμανικό εργατικό δυναμικό, που αριθμεί περίπου 46 εκατομμύρια ανθρώπους, όπως αναφέρει το Politico.

Το μήνυμά του, στην ουσία: «Μην είστε τόσο τεμπέληδες». Σε σειρά παρεμβάσεων τις τελευταίες εβδομάδες, ο Μερτς υποστήριξε ότι οι Γερμανοί πολίτες εργάζονται λιγότερες ώρες από ό,τι θα έπρεπε και κάνουν υπερβολικά πολλές ημέρες αναρρωτικής άδειας, με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η οικονομική ανάπτυξη.

Το πολιτικό περιβάλλον είναι εξαιρετικά ευαίσθητο: η Γερμανία βρίσκεται σε κρίσιμη χρονιά περιφερειακών εκλογών, ενώ το ίδιο του το κόμμα – η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση (CDU) – προσπαθεί να ανακόψει την άνοδο της ακροδεξιάς.

Παρά τις πολιτικές προκλήσεις, ο καγκελάριος επέλεξε έναν σχεδόν επικριτικό τόνο απέναντι στους πολίτες, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μεγαλύτερη εργασιακή δέσμευση. «Η συνολική παραγωγικότητα της εθνικής μας οικονομίας δεν είναι αρκετά υψηλή», δήλωσε σε πρόσφατη ομιλία του σε βιομηχανικές περιοχές της ανατολικής Γερμανίας, επισημαίνοντας τη μερική απασχόληση ως βασικό πρόβλημα.

«Για να το θέσω ακόμη πιο ωμά: η ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και η τετραήμερη εβδομάδα εργασίας δεν θα επαρκούν για να διατηρηθεί στο μέλλον το επίπεδο ευημερίας της χώρας μας. Γι’ αυτό πρέπει να εργαστούμε σκληρότερα».

Σε προεκλογική εκδήλωση στη Βάδη-Βυρτεμβέργη, όπου η CDU προηγείται στις δημοσκοπήσεις με μονοψήφια διαφορά ενόψει των εκλογών της 8ης Μαρτίου, ο Μερτς επέμεινε στην κριτική του για το μέσο όρο των ημερών ασθένειας που λαμβάνουν οι Γερμανοί – σχεδόν τρεις εβδομάδες ετησίως, πολύ πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Τα στατιστικά στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η Γερμανία βρίσκεται κοντά στον «πάτο» της ΕΕ όσον αφορά τις εβδομαδιαίες ώρες εργασίας, με τους εργαζόμενους να επιλέγουν σε ιστορικά υψηλό ποσοστό τη μερική απασχόληση.

Η CDU πρότεινε πρόσφατα μέτρο για αύξηση των συνολικών ωρών εργασίας, καταργώντας το «νόμιμο δικαίωμα» σε μερική απασχόληση, εκτός εάν ο εργαζόμενος επικαλεστεί ειδικό λόγο, όπως φροντίδα παιδιών ή εκπαίδευση.

Η πρόταση αυτή, με τίτλο «Κανένα νόμιμο δικαίωμα σε τρόπο ζωής μερικής απασχόλησης», προκάλεσε έντονη αντίδραση, ειδικά από γυναίκες που εργάζονται με μερική απασχόληση σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από τους άνδρες, οι οποίες ένιωσαν ότι στοχοποιούνται. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι δηλώσεις του καγκελάριου έγιναν αντικείμενο σφοδρής κριτικής και πληθώρας μιμιδιών.

Η πολιτική ζημιά για τον Μερτς φαίνεται σημαντική: δύο στους τρεις Γερμανούς αντιτίθενται στην πρόταση της CDU για περιορισμό της μερικής απασχόλησης, σύμφωνα με την έρευνα ARD-DeutschlandTrend. Επιπλέον, η εμπιστοσύνη των πολιτών στην ικανότητα των συντηρητικών να βελτιώσουν την οικονομία έχει μειωθεί σημαντικά – μόνο το 31% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι εμπιστεύεται την CDU, ποσοστό που αποτελεί χαμηλό ρεκόρ για το κόμμα.

Το Life style μερικής απασχόλησης & το πρότυπο της Ελλάδας

Ως αποτέλεσμα, η CDU αφαίρεσε πρόσφατα τη φράση «life style μερικής απασχόλησης» από την πρόταση που θα συζητηθεί στο συνέδριο του κόμματος στα τέλη Φεβρουαρίου.

Παράδοξο στοιχείο της αντιπαράθεσης είναι η αναφορά της Ελλάδας ως «πρότυπο»: η χώρα με τις περισσότερες ώρες εργασίας στην ΕΕ, την οποία κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους πολλοί Γερμανοί συντηρητικοί είχαν χαρακτηρίσει «τεμπέληδες».

Ο Μερτς, όμως, έχει παρουσιάσει την Ελλάδα ως παράδειγμα προς μίμηση, επισημαίνοντας την απελευθέρωση της αγοράς εργασίας και την εφαρμογή της εξάωρης εβδομάδας εργασίας.

Ωστόσο, η Γερμανία παραμένει μπροστά σε παραγωγικότητα εργασίας, ενώ το πολιτικό περιβάλλον καθιστά δύσκολες τέτοιες μεταρρυθμίσεις. Επιπλέον, το άμεσο πρόβλημα για τον Μερτς ίσως να μην είναι οι ώρες εργασίας, αλλά η αυξανόμενη μείωση θέσεων εργασίας στον βιομηχανικό τομέα, που για χρόνια αποτελούσε τη «μηχανή» της εξαγωγικής οικονομίας.

Το ποσοστό ανεργίας ξεπέρασε πρόσφατα τα 3 εκατομμύρια, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 12 ετών.

«Έχουμε ήδη αποφασίσει πολλά μέτρα για να βοηθήσουμε την οικονομία», δήλωσε ο καγκελάριος σε ανάρτηση στο X μετά τα στοιχεία. «Αλλά δεν είναι αρκετό».