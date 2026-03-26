Πόλεμος στο Ιράν: Τα 4 σενάρια κλιμάκωσης που εξετάζουν οι ΗΠΑ αν δεν προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη

Στρατιωτικά σχέδια με στόχο να πιέσουν ακόμη περισσότερο το Ιράν δημιουργούν ανώτατοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ αν δεν προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη.

Σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και δύο πηγές με γνώση των σχετικών συζητήσεων, τις οποίες επικαλείται το Axios. Τα σχέδια φέρονται να περιλαμβάνουν συνδυασμό χερσαίων επιχειρήσεων και εκτεταμένης αεροπορικής εκστρατείας, εφόσον οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν και παραμείνει κλειστό το Στενό του Ορμούζ, ένα από τα σημαντικότερα περάσματα για τη διεθνή αγορά ενέργειας.

Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι μια επίδειξη ισχύος μεγάλης κλίμακας θα μπορούσε να ενισχύσει τη διαπραγματευτική θέση της Ουάσιγκτον ή να επιτρέψει στον Ντόναλντ Τραμπ να παρουσιάσει την έκβαση της σύγκρουσης ως νίκη.

Τα 4 σενάρια κλιμάκωσης των ΗΠΑ

Σύμφωνα με το Axios, εξετάζονται τέσσερις βασικές επιλογές για το λεγόμενο «τελικό χτύπημα». Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η εισβολή ή ο αποκλεισμός του νησιού Χαργκ, το οποίο αποτελεί τον βασικό κόμβο εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν.

Παράλληλα, η πιθανότητα στρατιωτικής επιχείρησης στο νησί Λαράκ, το οποίο θεωρείται κρίσιμο για τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ, καθώς φιλοξενεί ραντάρ, οχυρώσεις και μέσα επίθεσης κατά εμπορικών πλοίων.

Άλλο σενάριο αφορά την κατάληψη του στρατηγικής σημασίας νησιού Αμπού Μούσα, καθώς και δύο μικρότερων νησίδων κοντά στη δυτική είσοδο του Στενού του Ορμούζ, περιοχές που ελέγχονται από το Ιράν αλλά διεκδικούνται και από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αμερικανικός στρατός έχει επίσης εκπονήσει σχέδια για χερσαίες επιχειρήσεις στο εσωτερικό του Ιράν, με στόχο την εξασφάλιση αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Η… μπάλα στο γήπεδο του Τραμπ

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ δήλωσε ότι ο Τραμπ είναι έτοιμος να πλήξει «πιο σκληρά από ποτέ» σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία. «Ο πρόεδρος δεν μπλοφάρει και είναι έτοιμος να εξαπολύσει κόλαση. Το Ιράν δεν πρέπει να υπολογίσει λάθος ξανά. Οποιαδήποτε περαιτέρω βία θα οφείλεται στο ότι το ιρανικό καθεστώς αρνείται να καταλήξει σε συμφωνία», ανέφερε.

Όπως τονίζεται, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει απειλήσει ήδη το Ιράν για πλήγματα σε ενεργειακές δομές αν δεν υπάρξει συμφωνία με την Τεχεράνη να έχει προειδοποιήσει για εκτεταμένα αντίποινα σε ολόκληρη την περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Όπως και να έχει, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι αποφασισμένος να κλιμακώσει τις επιθέσεις αν δεν υπάρξει συμφωνία μέχρι την Παρασκευή.

Την ίδια ώρα, αναμένονται ενισχύσεις αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, με την ανάπτυξη επιπλέον μοιρών μαχητικών αεροσκαφών και χιλιάδων στρατιωτών. Μία εκστρατευτική μονάδα Πεζοναυτών αναμένεται να φτάσει άμεσα στην περιοχή, ενώ μία δεύτερη βρίσκεται ήδη σε διαδικασία ανάπτυξης. Παράλληλα, δόθηκε εντολή να μετακινηθεί στη Μέση Ανατολή το διοικητικό επιτελείο της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας.

Από την πλευρά του Ιράν, αξιωματούχοι εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικοί απέναντι στις αμερικανικές πρωτοβουλίες για διαπραγματεύσεις, θεωρώντας ότι ενδέχεται να αποτελούν πρόσχημα για αιφνιδιαστική στρατιωτική επιχείρηση. Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ υποστήριξε ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών της χώρας εκτιμούν πως «οι εχθροί του Ιράν, με την υποστήριξη κράτους της περιοχής, προετοιμάζουν επιχείρηση για την κατάληψη ενός από τα νησιά της χώρας».