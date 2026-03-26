Τραυματίες από πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν κατά του Ισραήλ – 2 νεκροί στο Άμπου Ντάμπι από θραύσματα πυραύλου

Συνεχίζεται για 27η ημέρα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με αδιάκοπα πλήγματα ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν.

Την ίδια ώρα, το διπλωματικό αδιέξοδο παραμένει, αν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, επιμένει ότι το Ιράν συμμετέχει στις ειρηνευτικές συνομιλίες, υποστηρίζοντας ότι οι ηγέτες του επιδιώκουν επιτακτικά μια συμφωνία, αλλά παραμένουν φοβούνται τις αντιδράσεις.

Υπενθυμίζεται ότι το μεσημέρι της Τετάρτης 25/3 έγινε γνωστό ότι το Ιράν είδε τις προτάσεις των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου και θεωρεί υπερβολικούς τους όρους της κυβέρνησης Τραμπ, ενώ ενημέρωσε μέσω μεσολαβητή από την περιοχή ότι θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τον εαυτό του.

Επίσης, το Ιράν φέρεται να έχει μετακινήσει στρατιωτικές δυνάμεις, καθώς και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, στη στρατηγικής σημασίας νήσο Χαργκ, προετοιμαζόμενο για ενδεχόμενο αμερικανικής επιχείρησης κατάληψης του νησιού, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το CNN.

Νέες πυραυλικές επιθέσεις από το Ιράν στο Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε στις 06:49 (ώρα Ελλάδας) ότι εντόπισε νέα εκτόξευση ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων που κατευθύνονται «προς την επικράτεια του κράτους του Ισραήλ» και πρόσθεσε ότι επιχειρούν «συστήματα (σ.σ. της αντιαεροπορικής) άμυνας για να αναχαιτίσουν την απειλή».

Πρόκειται για την πρώτη εκτόξευση ιρανικής ομοβροντίας πυραύλων έπειτα από 14 ώρες και πλέον.

Ενεργοποιήθηκαν σειρήνες συναγερμού σε κεντρικούς τομείς της χώρας, ζώνες της Ιερουσαλήμ και της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

Έξι τραυματίες είναι ο απολογισμός από το μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων που εξαπέλυσε το πρωί της Πέμπτης το Ιράν προς το Ισραήλ.



Πέντε άτομα τραυματίστηκαν από βόμβα διασποράς, σύμφωνα με τους Ισραηλινούς, στην πόλη Καφρ Κασίμ ενώ άλλο ένα άτομο τραυματίστηκε από έκρηξη στη Δυτική Όχθη.

Εικόνες από το ιρανικό πλήγμα στην πόλη Καφρ Κασίμ:

Δύο νεκροί σε επίθεση με πυραύλους στο Άμπου Ντάμπι

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Άμπου Ντάμπι από πτώση πυραύλου που αναχαιτίστηκε, σύμφωνα με το γραφείο Τύπου του εμιράτου.



Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Abu Dhabi authorities have responded to an incident involving falling debris in Sweihan street, following the successful interception of a ballistic missile by air defence systems. The incident resulted in the deaths of two unidentified individuals, three injuries, and damage to…

Εκρήξεις σε αμερικανική βάση στο Κουβέιτ

Εκρήξεις από επίθεση με drones καταγράφηκαν νωρίς το πρωί της Πέμπτης, σε αμερικανική βάση στο Κουβέιτ, μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

انفجار در پایگاه‌های آمریکا در کویت



— خبرگزاری تسنیم – خبر فوری (@Tasnimbrk) March 26, 2026

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης: Οι αντάρτες Χούθι είναι έτοιμοι να συμμετάσχουν στον πόλεμο

Οι αντάρτες Χούθι που υποστηρίζονται από το Ιράν είναι έτοιμοι να συμμετάσχουν στον πόλεμο εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ, μετέδωσε το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, επικαλούμενο «μια ενημερωμένη πηγή».



Οι Χούθι είναι έτοιμοι να πάρουν τον έλεγχο του στενού Μπαμπ αλ Μαντάμπ, κάτι που θα ήταν «εύκολο έργο», ανέφερε το Tasnim, επικαλούμενο την ανώνυμη πηγή.



Το εν λόγω πορθμείο είναι ένα ζωτικό πέρασμα μεταξύ της Μεσογείου και της Αραβικής Θάλασσας, που συνδέει την Ευρώπη με την Αφρική και την Ασία.

Τραμπ: Το Ιράν θέλει τόσο πολύ να κάνει συμφωνία, αλλά φοβούνται να το πουν

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν επιθυμεί «τόσο πολύ να κάνει συμφωνία» σχετικά με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη βρίσκεται σε διαδικασία διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι δηλώσεις έγιναν σε εκδήλωση συγκέντρωσης πόρων των Ρεπουμπλικανών στην Ουάσιγκτον, σε μια περίοδο έντασης μετά την απόρριψη από το Ιράν ειρηνευτικής πρότασης του Λευκού Οίκου. 🇮🇷🇺🇸⚡️– Donald Trump claims that Iran wants to "make a deal so badly, but they are afraid to say it. They figure they will be killed by their own people. They are also afraid they will be killed by us".



Μιλώντας σε συγκέντρωση Ρεπουμπλικανών στην Ουάσιγκτον, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι το Ιράν επιδιώκει συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά τις δημόσιες διαφωνίες μεταξύ των δύο πλευρών.

«Κανείς δεν έχει ξαναδεί κάτι σαν αυτό που κάνουμε στη Μέση Ανατολή με το Ιράν, και αυτοί διαπραγματεύονται, παρεμπιπτόντως, και θέλουν τόσο πολύ να κάνουν μια συμφωνία, αλλά φοβούνται να το πουν επειδή νομίζουν ότι θα τους σκοτώσει ο ίδιος ο λαός τους. Φοβούνται επίσης ότι θα τους σκοτώσουμε εμείς», δήλωσε ο Τραμπ.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έγιναν λίγες ώρες μετά την απόρριψη από το Ιράν σχεδίου ειρήνης που είχε προτείνει ο Λευκός Οίκος.

Η ιρανική πλευρά χαρακτήρισε τις αμερικανικές απαιτήσεις «υπερβολικές», εκφράζοντας επιφυλάξεις για τους όρους που περιλαμβάνονται στην πρόταση.

Οι πέντε όροι που θέτει το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου

Σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, οι πέντε όροι που θέτει η Τεχεράνη για τη λήξη της σύγκρουσης είναι οι εξής:

– Πλήρης παύση των «επιθέσεων και των στοχευμένων δολοφονιών» από τον αντίπαλο.

– Δημιουργία συγκεκριμένων μηχανισμών που θα εγγυώνται ότι ο πόλεμος δεν θα επαναληφθεί σε βάρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

– Καταβολή αποζημιώσεων για τις ζημιές που προκλήθηκαν από τη σύρραξη, με σαφώς καθορισμένο πλαίσιο.

– Τερματισμός των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα και για όλες τις οργανώσεις που συμμετέχουν στον λεγόμενο «άξονα αντίστασης» στην περιοχή.

– Διεθνής αναγνώριση και παροχή εγγυήσεων για το κυριαρχικό δικαίωμα του Ιράν να ασκεί έλεγχο στο Στενό του Ορμούζ.

Αεροπορικά πλήγματα «ευρείας κλίμακας» του Ισραήλ εναντίον του Ιράν

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν περί τις 04:30 ότι διεξήγαγαν αεροπορικούς βομβαρδισμούς «ευρείας κλίμακας» σε διάφορους τομείς του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου αυτού της Ισφαχάν, στο κεντρικό τμήμα της χώρας, την 27η ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που άρχισε στα τέλη Φεβρουαρίου με την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

«Πριν από λίγο, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ολοκλήρωσαν κύμα πληγμάτων ευρείας κλίμακας εναντίον υποδομών του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος σε διάφορες περιοχές στο Ιράν», αναφέρει το ανακοινωθέν που δημοσιοποίησαν μέσω Telegram.

ΗΠΑ: Καταστρέψαμε πάνω από τα 2/3 των εγκαταστάσεων παραγωγής πυραύλων του Ιράν

«Μέχρι σήμερα, έχουμε προκαλέσει ζημιά ή καταστρέψει πάνω από τα δυο τρίτα των εγκαταστάσεων παραγωγής drones και πυραύλων καθώς και των ναυπηγείων του Ιράν, κι ακόμη δεν έχουμε τελειώσει», ανέφερε μέσω X ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, ο επικεφαλής του μεικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Ανέφερε ακόμη ότι οι ΗΠΑ έχουν καταστρέψει «το 92%» του ιρανικού στόλου. Η Τεχεράνη έχει «απολέσει τη δυνατότητα να προβάλλει (…) τη ναυτική ισχύ της και την επιρροή της στην περιφέρεια και σε όλο τον κόσμο», είπε.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν πλήξει πάνω από 10.000 στόχους, πάντα σύμφωνα με τον ναύαρχο Κούπερ.

Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε 6 ρουκέτες στο κεντρικό Ισραήλ

Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε έξι ρουκέτες προς το κεντρικό Ισραήλ, ενεργοποιώντας σειρήνες στην περιοχή.

Σε αντίθεση με τα πυραυλικά πυρά από το Ιράν, οι σειρήνες ήχησαν χωρίς έγκαιρη προειδοποίηση. Οι αρχικές αναφορές δείχνουν ότι και οι έξι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν και σύμφωνα με τις ισραηλινές ιατρικές υπηρεσίες δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Το Ιράν ανακοίνωσε πλήγματα σε ισραηλινές πόλεις και αμερικανικές βάσεις

Ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε επιθέσεις εναντίον ισραηλινών πόλεων και αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στη Μέση Ανατολή κατά την 26η ημέρα του πολέμου, υποστηρίζοντας ότι έπληξε περισσότερους από 70 στόχους στο Ισραήλ, καθώς και εγκαταστάσεις όπου σταθμεύουν αμερικανικά στρατεύματα. Από την πλευρά του, το CENTCOM διέψευσε τον ισχυρισμό ότι επλήγη αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν εναντίον δορυφορικών σταθμών στο Ισραήλ, καθώς και σε βάσεις στη Μέση Ανατολή όπου βρίσκονται αμερικανικά στρατεύματα.

Μεταξύ των στόχων που αναφέρθηκαν περιλαμβάνονται η αεροπορική βάση Al Azraq στην Ιορδανία, η βάση Sheikh Isa στο Μπαχρέιν και οι βάσεις Ali Al Salem και Arifjan στο Κουβέιτ. Η Τεχεράνη υποστήριξε ότι οι πύραυλοί της έπληξαν περισσότερες από 70 τοποθεσίες στο Ισραήλ, μεταξύ των οποίων οι πόλεις Χάιφα και Ντιμόνα. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, επλήγησαν επίσης αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή Ερμπίλ στο Ιράκ.

Ο ιρανικός στρατός ισχυρίστηκε ακόμη ότι χτυπήθηκε αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος F-18 στον εναέριο χώρο πάνω από το Τσαμπαχάρ, ενώ ανέφερε ότι το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln αναγκάστηκε να αλλάξει θέση έπειτα από πυραυλική επίθεση.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) απάντησε στους ιρανικούς ισχυρισμούς, δηλώνοντας ότι κανένα αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος δεν επλήγη.

Το Ισραήλ αναχαίτισε έξι πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο

Το τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12 αναφέρει ότι έξι πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από λιβανέζικο έδαφος, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στο κεντρικό Ισραήλ.

Όλα τα βλήματα αναχαιτίστηκαν, ανέφερε.

Αναχαιτίσεις πυραύλων και drones από ΗΕΑ, Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Οι χώρες του Κόλπου συνέχισαν και κατά τη διάρκεια της νύχτας τις επιχειρήσεις αναχαίτισης πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, εν μέσω αυξημένης έντασης στην περιοχή.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, διαβεβαιώνοντας τους πολίτες ότι οι ήχοι που ακούγονται οφείλονται στη δράση των συστημάτων αεράμυνας.

Ανάλογη ήταν και η ενημέρωση από το Κουβέιτ, όπου οι αρχές ανέφεραν ότι οι εκρήξεις που ακούγονται σχετίζονται με την αναχαίτιση εχθρικών στόχων, χωρίς να διευκρινίζεται η προέλευση των απειλών.

Στο Μπαχρέιν, οι αρχές προχώρησαν σε ενεργοποίηση σειρήνων συναγερμού και κάλεσαν τους πολίτες να κατευθυνθούν άμεσα στο πλησιέστερο ασφαλές καταφύγιο.

Σε νησί-«φρούριο» μετατρέπεται το Χαργκ, καθώς το Ιράν φοβάται αμερικανική χερσαία εισβολή

Το ενδεχόμενο αμερικανικής χερσαίας επιχείρησης στο στρατηγικής σημασίας νησί Χαργκ επαναφέρει στο προσκήνιο τον κίνδυνο ευρύτερης περιφερειακής κλιμάκωσης, με το Ιράν να ενισχύει την άμυνά του και να προειδοποιεί ότι μπορεί να ανοίξει νέο μέτωπο σε κρίσιμα θαλάσσια περάσματα διεθνούς εμπορίου ενέργειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CNN, που επικαλείται πηγές με γνώση εκθέσεων των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, το Ιράν έχει ενισχύσει σημαντικά τις αμυντικές του θέσεις στο νησί Χαργκ τις τελευταίες εβδομάδες, τοποθετώντας παγίδες, νάρκες και πρόσθετα συστήματα αεροπορικής άμυνας, καθώς αυξάνονται τα σενάρια για πιθανή επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών με στόχο την κατάληψη του βασικού ενεργειακού κόμβου της χώρας.

Αμερικανοί αξιωματούχοι και στρατιωτικοί αναλυτές προειδοποιούν ωστόσο ότι μια τέτοια χερσαία επιχείρηση θα ενείχε σημαντικούς κινδύνους και πιθανότητα υψηλών απωλειών. Το νησί διαθέτει πολυεπίπεδη άμυνα, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι ιρανικές δυνάμεις έχουν μεταφέρει επιπλέον φορητά αντιαεροπορικά συστήματα MANPADS, καθώς και νάρκες κατά προσωπικού και κατά τεθωρακισμένων, μεταξύ άλλων και στις ακτές όπου θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αμφίβια απόβαση.

Ορισμένοι σύμμαχοι του Αμερικανού προέδρου εκφράζουν επιφυλάξεις για το κατά πόσο μια τέτοια επιχείρηση θα μπορούσε να επιλύσει το ζήτημα του ελέγχου των Στενών του Ορμούζ και της επιρροής που ασκεί το Ιράν στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δεν απάντησε άμεσα σε αιτήματα σχολιασμού σχετικά με τις ιρανικές κινήσεις στο Χαργκ.

Ο αμερικανικός στρατός είχε ήδη πραγματοποιήσει επιθέσεις στο νησί στις 13 Μαρτίου, με την Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM) να αναφέρει ότι επλήγησαν 90 στόχοι, μεταξύ των οποίων εγκαταστάσεις αποθήκευσης ναυτικών ναρκών, αποθήκες πυραύλων και άλλες στρατιωτικές υποδομές. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει τότε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις απέφυγαν να πλήξουν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις «για λόγους ευπρέπειας».

Σύμφωνα με ισραηλινή πηγή, υπάρχει έντονη ανησυχία ότι μια επιχείρηση κατάληψης του Χαργκ θα μπορούσε να οδηγήσει σε επιθέσεις με ιρανικά drones και φορητούς πυραύλους, αυξάνοντας τον κίνδυνο απωλειών μεταξύ των αμερικανικών δυνάμεων. «Η ελπίδα είναι ότι δεν θα αναλάβουν αυτό το ρίσκο και θα επιτεθούν στα πετρελαϊκά κοιτάσματα, αλλά δεν υπάρχει τρόπος να το γνωρίζουμε» ανέφερε η ίδια πηγή.

Ένας νεκρός σε ισραηλινό πλήγμα σε καταυλισμό εκτοπισμένων στη Γάζα

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και επτά τραυματίστηκαν σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα εναντίον καταυλισμού εκτοπισμένων στη Ντέιρ αλ Μπάλα, στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την πολιτική προστασία του παλαιστινιακού θύλακα. Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ βρίσκεται σε ισχύ εύθραυστη κατάπαυση του πυρός από τη 10η Οκτωβρίου 2025, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της εκεχειρίας.

Η Σαουδική Αραβία αναχαίτισε drones πάνω από την Ανατολική Επαρχία

Στην τελευταία του ενημέρωση, το Υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας αναφέρει ότι οι αντιαεροπορικές άμυνες αναχαίτισαν και κατέστρεψαν τέσσερα drones στην ανατολική περιοχή της χώρας τις τελευταίες δύο ώρες.

Ο επικεφαλής του ΟΗΕ καλεί Ισραήλ, ΗΠΑ και Ιράν να θέσουν τέλος στον πόλεμο

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες τόνισε σε ΗΠΑ και Ισραήλ ότι ήρθε η ώρα να τερματιστεί ο πόλεμος και κάλεσε το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον γειτονικών χωρών.

Μιλώντας νωρίτερα στους δημοσιογράφους, ο Γκουτέρες περιέγραψε πώς οι άνθρωποι ζουν σε «βαθιά ανασφάλεια» – κάτι που, όπως λέει, είδε με τα μάτια του κατά τη διάρκεια πρόσφατης επίσκεψής του στο Λίβανο.

«Και εκεί ο πόλεμος πρέπει να σταματήσει», είπε καλώντας τη Χεζμπολάχ να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και το Ισραήλ να σταματήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και τις επιθέσεις του.