“Μάχη” δηλώσεων Τραμπ και Ιράν για το τέλος του πολέμου – Το Ισραήλ συνεχίζει να χτυπά τον Λίβανο

Συνεχίζεται για ενδέκατη ημέρα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με επιθέσεις με πυραύλους και drones από το Ισραήλ και το Ιράν, αλλά και σε άλλες χώρες του Κόλπου.

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις μαίνονται μέσα σε κλίμα αντιπαράθεσης των ΗΠΑ και του Ιράν για την εξέλιξη και τη λήξη του πολέμου.

Την ίδια στιγμή, συνεχίζονται και οι συγκρούσεις ανάμεσα στη Χεζμπολάχ και το Ισραήλ, με ανταλλαγή πυρών και επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων σε περιοχές κοντά στα σύνορα του Λιβάνου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παραχώρησε συνέντευξη Τύπου για τη σύγκρουση με το Ιράν, κατά την οποία επέκρινε την απόφαση της Τεχεράνης να ορίσει τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ως νέο ανώτατο ηγέτη της χώρας, χαρακτηρίζοντάς την «μεγάλο λάθος».

Μάλιστα, χαρακτήρισε τον πόλεμο στο Ιράν ως «βραχυπρόθεσμο», υπονοώντας ότι θα μπορούσε να πλησιάζει στο τέλος της, ενώ παράλληλα προειδοποίησε για εντατικοποίηση των επιθέσεων εάν περιοριστεί μια βασική πετρελαϊκή διαδρομή.

Από την πλευρά τους, οι Φρουροί της Επανάστασης απάντησαν ότι το Ιράν δεν πρόκειται να αποδεχθεί πιέσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Εκπρόσωπός τους δήλωσε ότι «ούτε ένα λίτρο πετρελαίου δεν θα φύγει από την περιοχή» εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ. «Εμείς θα καθορίσουμε πότε θα τελειώσει ο πόλεμος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον πρεσβευτή του Ιράν στον ΟΗΕ, οι αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 1.332 Ιρανούς πολίτες και έχουν τραυματίσει χιλιάδες, την ώρα που ο Λίβανος έχει αναφέρει περισσότερους από 400 νεκρούς, με σχεδόν 700.000 ανθρώπους να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους.

Τραμπ: «Ο πόλεμος στο Ιράν έχει σχεδόν τελειώσει» – Απειλές για το Στενό του Ορμούζ

«Κάναμε μια μικρή εκδρομή επειδή νιώσαμε ότι έπρεπε να το κάνουμε αυτό για να απαλλαγούμε από κάποιο κακό. Και νομίζω ότι θα δείτε ότι θα είναι μια βραχυπρόθεσμη εκδρομή» δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Φλόριντα.

«Πόσο καλός είναι ο στρατός μας, σωστά; Καταπληκτικό. Πόσο καλός; Βραχυπρόθεσμα. Βραχυπρόθεσμα» πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε «απογοητευμένος» που ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ εξελέγη ανώτατος ηγέτης του Ιράν – διαδεχόμενος έτσι τον πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στην έναρξη της ισραηλινοαμερικανικής επίθεσης εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Θεωρούμε ότι αυτό θα οδηγήσει σε περισσότερα ανάλογα προβλήματα για τη χώρα», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους, ενώ όταν ρωτήθηκε αν ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν αποτελεί στόχο, ο Τραμπ απάντησε πως θα ήταν «ακατάλληλο» να το πει αυτό.

«Αυτή ήταν απλώς μια εκδρομή σε κάτι που έπρεπε να γίνει. Πλησιάζουμε πολύ στο να το ολοκληρώσουμε», πρόσθεσε ο Τραμπ. «Θα τελειώσει σύντομα», δήλωσε αργότερα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Όταν ρωτήθηκε για τον περιορισμό των πλοίων από το Ιράν στο Στενό του Ορμούζ, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα ανταποδώσουν με τεράστια δύναμη εάν οι Ιρανοί επιτεθούν σε πλοία σε αυτό το πέρασμα.

«Έτσι, το Στενό του Ορμούζ θα παραμείνει ασφαλές. Έχουμε πολλά πλοία του Ναυτικού εκεί. Έχουμε τον καλύτερο εξοπλισμό στον κόσμο. Και πάλι, τα περισσότερα από τα πλοία τους βρίσκονται στον βυθό της θάλασσας», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους. «Αλλά θα τους χτυπήσουμε τόσο δυνατά που δεν θα είναι δυνατό ούτε για αυτούς ούτε για οποιονδήποτε άλλον που τους βοηθά να ανακτήσουν αυτό το μέρος του κόσμου, να κάνουν οτιδήποτε».

Επίσης, σε ανάρτησή του στο Truth Social, απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση προς το Ιράν, δηλώνοντας ότι οποιαδήποτε ενέργεια που θα διακόψει τη ροή πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, θα αντιμετωπιστεί με πλήγματα 20 φορές ισχυρότερα απ’ όσα έχουν γίνει έως τώρα.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα καταστρέψουν εύκολα προσβάσιμους στόχους, καθιστώντας σχεδόν αδύνατη την ανοικοδόμηση του Ιράν ως έθνους, προσθέτοντας ότι «Θάνατος, Φωτιά και Οργή θα κυριαρχήσουν επάνω τους».

Παράλληλα, τόνισε ότι ελπίζει και προσεύχεται να μην χρειαστεί η εφαρμογή αυτών των μέτρων.

Ιρανός ΥΠΕΞ: Τα αντίποινα θα συνεχιστούν «για όσο απαιτείται»

Ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί τόνισε στο PBS ότι η Ισλαμική Δημοκρατία είναι έτοιμη να συνεχίσει να μάχεται «για όσο απαιτείται», την 11η ημέρα του πολέμου που εξαπέλυσαν εναντίον της χώρας οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, αντικρούοντας τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, που διαβεβαίωσε χθες ότι ο πόλεμος «θα τελειώσει σύντομα». #BREAKING Iran’s FM Abbas Araghchi told PBS News that talking or negotiating with the US is no longer on the agenda.



He says that despite making progress during previous rounds of negotiations, the US still chose to attack Iran. pic.twitter.com/mQx6E8reSi— The Globe & News (@TheGlobeNewt) March 10, 2026

«Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε τα πλήγματά μας με πυραύλους εναντίον τους για όσο απαιτείται και για όσο χρειαστεί», τόνισε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας στη συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο, υπογραμμίζοντας ότι οι διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον «δεν βρίσκονται πλέον στην ημερήσια διάταξη» για την Τεχεράνη.

Νέοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στον Λίβανο

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας προς Τρίτη νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε κοινότητες στον νότιο και στον ανατολικό Λίβανο, προπύργια του σιιτικού κινήματος Χεζμπολά, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν, μετέδωσε το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία βομβάρδισε πολλά χωριά στις περιοχές της Τύρου και της Τζαζίν (νότια) και δυτικά από την Μπεκάα (ανατολικά), σύμφωνα με το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων.

Το Ισραήλ λέει ότι έπληξε εκτοξευτήρα πυραύλων στο Ιράν, αντιδρώντας σε ομοβροντία

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε ιρανικό εκτοξευτήρα πυραύλων, παραθέτοντας βίντεο από το πλήγμα, λίγη ώρα έπειτα από ομοβροντία εναντίον του εδάφους του από το Ιράν, που είχε αποτέλεσμα να ενεργοποιηθούν οι σειρήνες της αεράμυνας σε τομείς της χώρας. חיל-האוויר תקף תוך שעה את שלושת המשגרים מהם נורו הרקטות לעבר מרכז הארץ pic.twitter.com/bfM9oPaUcb— Israeli Air Force (@IAFsite) March 9, 2026

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε νωρίτερα ότι επιδίωκε να «αναχαιτίσει την απειλή», που ανάγκασε χιλιάδες ισραηλινούς πολίτες να σπεύσουν στα καταφύγια. Το Magen David Adom («Κόκκινο άστρο του Δαυίδ», το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου), δεν έκανε λόγο για θύματα.

Περί τη 01:30, ο ισραηλινός στρατός διαβεβαίωσε ότι «έπληξε τον εκτοξευτήρα πυραύλων ο οποίος άνοιξε πυρ εναντίον του κράτους του Ισραήλ» μέσα σε «δέκα λεπτά» και για «τέταρτη φορά» μέσα σε μια ημέρα.

Χθες βράδυ στις 23:00, πριν από την ιρανική ομοβροντία, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νέο «κύμα πληγμάτων ευρείας κλίμακας» στην Τεχεράνη.

H Χεζμπολάχ εξαπέλυσε πυραύλους και drones σε ισραηλινές βάσεις

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον ισραηλινών στρατιωτικών στόχων σε διάφορες περιοχές του Ισραήλ.

Σύμφωνα με το λιβανέζικο κίνημα, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης εκτοξεύθηκαν πύραυλοι εναντίον της βάσης ελέγχου drones Givaa, ανατολικά της πόλης Σαφέντ, ενώ ρουκέτες εκτοξεύθηκαν και προς τους στρατώνες Yiftah, κοντά στα σύνορα.

Η Χεζμπολάχ ανέφερε επίσης ότι τη Δευτέρα πραγματοποίησε επίθεση με drone εναντίον της βάσης Tziporit, ανατολικά της Χάιφα.

Το ίδιο βράδυ, σύμφωνα με την ανακοίνωση, εξαπολύθηκε και πυραυλική επίθεση εναντίον της βάσης Tel Hashomer, κοντά στο Τελ Αβίβ.

29χρονη νεκρή σε πλήγμα του Ιράν στην πρωτεύουσα του Μπαχρέιν

Οι αρχές του Μπαχρέιν ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι 29χρονη σκοτώθηκε σε επίθεση του Ιράν στο βασίλειο, την ενδέκατη ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας απροκάλυπτης ιρανικής επίθεσης εναντίον πολυκατοικίας στη Μανάμα», αναφέρει το υπουργείο Εσωτερικών σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Η νέα επιδρομή της Ισλαμικής Δημοκρατίας ανακοινώθηκε έπειτα από εκείνη τις πρώτες πρωινές ώρες χθες Δευτέρα με drone, που είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν 32 άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδιά, στη Σίτρα -νότια από την πρωτεύουσα- καθώς και ιρανικό πλήγμα εναντίον μονάδας αφαλάτωσης νερού στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με τις αρχές.

Επίσης, το Υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν προειδοποίησε τους πολίτες να κατευθυνθούν προς τον πλησιέστερο «ασφαλή χώρο» και να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους εν μέσω του τελευταίου αεροπορικού συναγερμού.

Η Σαουδική Αραβία αναχαίτισε ακόμη δύο drones στα ανατολικά της χώρας

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας αναχαίτισαν πριν από λίγα λεπτά ακόμη δύο drones που κατευθύνονταν προς το ανατολικό τμήμα του βασιλείου.

Η εξέλιξη αυτή σημειώνεται λιγότερο από τρεις ώρες μετά την αναχαίτιση άλλων δύο μη επανδρωμένων αεροσκαφών κοντά στην επαρχία Αλ-Χαρτζ.

Η Συρία καταγγέλλει πλήγματα της Χεζμπολάχ εναντίον της συριακής επικράτειας

Οι de facto αρχές της Συρίας κατήγγειλαν τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη ότι η Χεζμπολάχ του Λιβάνου άνοιξε πυρ με πυροβολικό εναντίον της συριακής επικράτειας, εν μέσω του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και το λιβανικό σιιτικό κίνημα το οποίο πρόσκειται στο Ιράν.

«Οβίδες του πυροβολικού βληθείσες από το λιβανικό έδαφος κατέπεσαν στη συριακή επικράτεια κοντά στην πόλη Σεργάγια, δυτικά της Δαμασκού. Οι παραστρατιωτικοί της Χεζμπολάχ έριξαν αυτές τις οβίδες εναντίον θέσεων του συριακού αραβικού στρατού κοντά στη Σεργάγια», ανέφερε το γενικό επιτελείο του συριακού στρατού, κατά το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SANA.

«Διαπιστώσαμε την άφιξη ενισχύσεων της Χεζμπολάχ στα σύνορα της Συρίας με τον Λίβανο και παρακολουθούμε και αποτιμούμε την κατάσταση», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Βρισκόμαστε σε επαφή με τον λιβανικό στρατό και μελετάμε τις προσήκουσες επιλογές για να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα. Ο συριακός αραβικός στρατός δεν θα ανεχθεί καμιά επίθεση εναντίον της Συρίας», πρόσθεσε.

Τα ΗΑΕ ανακοίνωσαν ότι το προξενείο τους στο Ιρακινό Κουρδιστάν δέχτηκε επίθεση από drone

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι το γενικό προξενείο τους στο ιρακινό Κουρδιστάν έγινε στόχος επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, προκαλώντας ζημιές αλλά όχι θύματα.

Ιρακινή ομάδα ανέλαβε την ευθύνη για 37 επιχειρήσεις εναντίον «εχθρικών βάσεων»

Η Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ αναφέρει ότι οι μαχητές της πραγματοποίησαν 37 επιχειρήσεις με στόχο «εχθρικές βάσεις στο Ιράκ και την περιοχή» τις τελευταίες 24 ώρες.

Η φιλο-ιρανική ομάδα ανέφερε ότι χρησιμοποίησε δεκάδες drones και πυραύλους στις επιθέσεις.

ΗΠΑ: Χτυπήσαμε πάνω από 5.000 στόχους

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι είχε πλήξει περισσότερους από 5.000 στόχους κατά τη διάρκεια των πρώτων δέκα ημερών του πολέμου εναντίον του Ιράν , συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από πενήντα πλοίων, σε σημείωμα της διοίκησης για την περιοχή.