Τραμπ: «Θα χτυπήσω πιο σκληρά το Ιράν αν επιχειρήσει να σταματήσει την προμήθεια του πετρελαίου – Ο πόλεμος θα τελειώσει πολύ σύντομα»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παραχώρησε συνέντευξη Τύπου στο γκολφ κλαμπ του στη Φλόριντα, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν έχει εισέλθει στη δεύτερη εβδομάδα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ξεκίνησε την ομιλία του λέγοντας πως «κάνουμε σημαντικά βήματα προς την ολοκλήρωση του στρατιωτικού μας στόχου», ενώ υποστήριξε πως ο αμερικανικός στρατός κατέστρεψε 51 ιρανικά πλοία, η κατασκευή drones στο Ιράν έχει πληγεί, ενώ υπάρχει μείωση 83% στις εκτοξεύσεις ιρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών. «Είμαστε πολύ μπροστά από το αρχικό χρονοδιάγραμμα» υποστήριξε.

«Συνεχίζουμε να στοχοποιούμε τις δυνατότητες του Ιράν σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη τους έχουν μειωθεί σημαντικά. Η κατασκευή μη επανδρωμένων αεροσκαφών τους έχει πληγεί, από σήμερα γνωρίζουμε τα πάντα για το πού κατασκευάζουν μη επανδρωμένα αεροσκάφη και χτυπιούνται το ένα μετά το άλλο», είπε.

«Η πυραυλική τους ικανότητα έχει μειωθεί σε περίπου 10%, ίσως και λιγότερο. Χτυπάμε επίσης σημεία όπου κατασκευάζουν πυραύλους και σημεία όπου παραδίδουν πυραύλους. Έχουμε χτυπήσει πάνω από 5.000 στόχους σήμερα, μερικοί από αυτούς είναι πολύ σημαντικοί στόχοι και έχουμε αφήσει μερικούς από τους πιο σημαντικούς στόχους για αργότερα σε περίπτωση που χρειαστεί να το κάνουμε», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι άλλοι στόχοι θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την ηλεκτρική ενέργεια.

Δείτε την ομιλία του

«Πετυχαίνουμε σημαντικά βήματα προς την ολοκλήρωση του στρατιωτικού μας στόχου και κάποιοι θα μπορούσαν να πουν ότι έχουμε ολοκληρώσει αρκετά καλά», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. «Έχουμε εξαλείψει εντελώς κάθε δύναμη στο Ιράν».

Τραμπ: Δεν θα επιτρέψω σε τρομοκρατικό καθεστώς να κρατήσει τον κόσμο όμηρο

Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι οι ΗΠΑ επικεντρώνονται στη «διατήρηση της ροής ενέργειας και πετρελαίου προς τον κόσμο» καθώς ο πόλεμος στο Ιράν συνεχίζεται στις αγορές.

«Δεν θα επιτρέψω σε ένα τρομοκρατικό καθεστώς να κρατάει τον κόσμο όμηρο και να επιχειρεί να σταματήσει την προμήθεια πετρελαίου του πλανήτη, και αν το Ιράν κάνει οτιδήποτε για να το κάνει αυτό, θα πληγεί σε πολύ, πολύ σκληρότερο επίπεδο», λέει.

Οι προμήθειες πετρελαίου θα είναι δραματικά πιο ασφαλείς χωρίς την απειλή ιρανικών πλοίων, drones και πυραύλων, ενώ το Στενό του Ορμούζ «θα παραμείνει ασφαλές», λέει ο Τραμπ.

«Βάζουμε τέλος σε όλη αυτή την απειλή μια για πάντα, και το αποτέλεσμα θα είναι χαμηλότερες τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου για τις αμερικανικές οικογένειες. Το κάναμε αυτό. Το μειώσαμε πολύ. Αυτή ήταν απλώς μια εκτροπή σε κάτι που έπρεπε να γίνει» είπε στη συνέχεια ο Τραμπ.

Το Ιράν «θα καταλάμβανε τον έλεγχο της Μέσης Ανατολής» αν οι ΗΠΑ δεν εξαπέλυαν πλήγματα στη χώρα, δήλωσε στη συνέχεια ο Ντόναλντ Τραμπ λέγοντας ότι «από το τελευταίο τους χτύπημα, είχαν χιλιάδες και χιλιάδες πυραύλους. Οι περισσότεροι έχουν πλέον καταστραφεί. Αλλά επρόκειτο να καταλάβουν τη Μέση Ανατολή».

Οι ΗΠΑ σταμάτησαν τις απειλές του Ιράν «με καλό συγχρονισμό», είπε ο Τραμπ για να προσθέσει: «Είμαστε πολύ περήφανοι που συμμετέχουμε σε αυτό και σύντομα θα τελειώσει. Και αν ξεκινήσει ξανά, θα πληγούν ακόμη περισσότερο».

Τραμπ: Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει «πολύ σύντομα»

Όταν ο Τραμπ ρωτήθηκε για προηγούμενες δηλώσεις του σήμερα, στις οποίες αποκάλεσε το Ιράν «εκδρομή», είπε ότι θα τελειώσει «πολύ σύντομα». Ερωτηθείς από δημοσιογράφο αν πιστεύει ότι θα τελειώσει αυτή την εβδομάδα ή τις επόμενες ημέρες, ο Τραμπ απάντησε: «Όχι, αλλά σύντομα. Πολύ σύντομα».

Όταν ρωτήθηκε λίγο αργότερα πώς το συνέδεε αυτό με τις παρατηρήσεις του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγσεθ ότι η προεκλογική εκστρατεία μόλις ξεκινούσε, ο Τραμπ απάντησε ότι «και τα δύο» θα μπορούσαν να ισχύουν.

«Λοιπόν, νομίζω ότι θα μπορούσατε να πείτε και τα δύο», είπε ο Τραμπ. «Είναι η αρχή της οικοδόμησης μιας νέας χώρας».

«Θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε τεράστια επιτυχία αυτή τη στιγμή. Και φεύγουμε από εδώ. Θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω, ή θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε παραπέρα, και θα προχωρήσουμε παραπέρα. Αλλά το μεγάλο ρίσκο σε αυτόν τον πόλεμο έχει περάσει εδώ και τρεις ημέρες. Τους εξοντώσαμε τους πρώτους τις πρώτες δύο ημέρες. Αν το σκεφτείς, είναι απίστευτο», είπε ο Τραμπ.

Τραμπ: Ο Πούτιν «θέλει να βοηθήσει» στον πόλεμο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν νωρίτερα σήμερα. Ενώ αρχικά οι δυο τους συζήτησαν την «ατελείωτη μάχη» στην Ουκρανία, μίλησαν επίσης και για τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. «Θέλει να είναι χρήσιμος», είπε ο Τραμπ για τον Ρώσο πρόεδρο. «Είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση και θέλει να είναι πολύ εποικοδομητικός».

Τραμπ: Η ατάκα του για τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

«Απογοητεύτηκα επειδή πιστεύουμε ότι αυτό θα οδηγήσει σε περισσότερα από τα ήδη προβλήματα για τη χώρα. Απογοητεύτηκα λοιπόν που είδα την επιλογή τους», είπε ο Τραμπ.

Τραμπ: Η επιχείρηση στο Ιράν είναι μια βραχυπρόθεσμη εκδρομή – Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να τους εξοντώσουμε

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του σε συνέδριο των Ρεπουμπλικανών της Βουλής των Αντιπροσώπων στη Φλόριντα αναφέρθηκε στις επιχειρήσεις των ΗΠΑ στο Ιράν.

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων υποστήριξε ότι η σύγκρουση με το Ιράν ήταν μια «βραχυπρόθεσμη εκδρομή», ενώ όπως είπε δεν πρόκειται να σταματήσουν οι ΗΠΑ μέχρι «ο εχθρός να εξοντωθεί ολοκληρωτικά».

Δείτε όσα είπε:

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επαίνεσε στη συνέχεια «το πόσο καλός» ήταν ο αμερικανικός στρατός, περιγράφοντάς τον ως «έναν στρατό που δεν μοιάζει με κανέναν άλλον». Trump on Iran:



Trump on Iran:

If we didn't do that B-2 attack, Israel would have been wiped out. pic.twitter.com/2oSbf4pDKR— Clash Report (@clashreport) March 9, 2026

«Ο κόσμος μας σέβεται αυτή τη στιγμή περισσότερο από όσο μας έχει σεβαστεί ποτέ», είπε ο Τραμπ. Η ικανότητα του Ιράν σε πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχει «καταστραφεί ολοσχερώς» από τις αμερικανο-ισραηλινές επιδρομές, ενώ το ναυτικό του «βρίσκεται στον πάτο του ωκεανού», είπε.

«Δεν θα υποχωρήσουμε μέχρι ο εχθρός να ηττηθεί ολοκληρωτικά και αποφασιστικά», πρόσθεσε ο Τραμπ.

«Μαζί, με τους Ισραηλινούς εταίρους μας, συντρίβουμε τον εχθρό σε μια συντριπτική επίδειξη τεχνικής ικανότητας και στρατιωτικής δύναμης», είπε. «Η ικανότητα του Ιράν σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους καταστρέφεται ολοσχερώς. Το ναυτικό έχει εξαφανιστεί, όλα βρίσκονται στον πάτο του ωκεανού».

Ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι μέχρι στιγμής έχουν βυθιστεί 46 πλοία. Όταν άκουσε ότι τα ιρανικά πλοία ήταν εξαιρετικής ποιότητας, είπε ότι ρώτησε γιατί οι ΗΠΑ δεν τα κατέλαβαν αντ’ αυτού. Ο πρόεδρος είπε ότι του είπαν ότι είναι «πιο διασκεδαστικό να τα βυθίζεις».

Τραμπ: Το Ισραήλ θα είχε «εξαφανιστεί» χωρίς την παρέμβαση των ΗΠΑ

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας ακόμα στη διάσκεψη των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, δήλωσε ότι το Ισραήλ θα είχε «εξολοθρευτεί» αν οι ΗΠΑ δεν έστελναν βομβαρδιστικά B-2 στο Ιράν, αναφερόμενος προφανώς σε μια προηγούμενη σειρά επιθέσεων του Ιουνίου 2025 σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Ο πρόεδρος δήλωσε ότι οι πυρηνικές δυνατότητες του Ιράν αποτελούν εδώ και καιρό ένα «μαύρο σύννεφο» πάνω από το Ισραήλ και άλλες χώρες. Ο πρόεδρος είπε ότι στην πραγματικότητα «δεν υπάρχει άλλη επιλογή» από το να παρέμβει στο Ιράν.

«Αυτό ήταν πάντα ένα σκοτεινό σύννεφο που πλανιόταν από πάνω, όχι μόνο το Ισραήλ, το οποίο επρόκειτο να εξαλειφθεί», είπε. «Ξέρετε, αν δεν είχαμε κάνει εκείνη την επίθεση με B-2, το Ισραήλ θα είχε εξαλειφθεί».

Οι επιθέσεις του Ιουνίου έπληξαν εγκαταστάσεις που είναι κρίσιμες για το πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν. Τα τελευταία χρόνια, το Ιράν έχει εμπλουτίσει ουράνιο σε επίπεδα που πλησιάζουν τα όπλα, αν και οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτίμησαν πέρυσι ότι το Ιράν δεν κατασκεύαζε πυρηνικά όπλα.

Τραμπ: «Ο πόλεμος στο Ιράν έχει σχεδόν ολοκληρωθεί – Σκέφτομαι να αναλάβω τα Στενά του Ορμούζ»

Στη δέκατη ημέρα του πολέμου στο Ιράν, οι εξελίξεις διαδέχονται η μία την άλλη με ταχύ ρυθμό, εντείνοντας τις ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS ότι πιστεύει πως ο πόλεμος στο Ιράν έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί, ανέφερε μια δημοσιογράφος του καναλιού σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

«Νομίζω ότι ο πόλεμος έχει ολοκληρωθεί, λίγο-πολύ. Δεν έχουν (σ.σ. οι Ιρανοί) Nαυτικό, δεν έχουν επικοινωνίες, δεν έχουν Πολεμική Αεροπορία» φέρεται να είπε, σύμφωνα με τη Γουεϊτζία Τσιανγκ, την διαπιστευμένη δημοσιογράφο του CBS στον Λευκό Οίκο.

Η Ουάσιγκτον είναι «πολύ μπροστά» από το αρχικό χρονοδιάγραμμα των 4-5 εβδομάδων πολέμου, πρόσθεσε ο Τραμπ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Για τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο Τραμπ είπε ότι «δεν έχει κάποιο μήνυμα» να του στείλει. Φέρεται να είπε επίσης ότι έχει «κάποιον» υπόψη του για να αντικαταστήσει τον Χαμενεΐ στην ηγεσία του Ιράν, χωρίς όμως να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Ο Τραμπ δήλωσε παράλληλα στη συνέντευξή του στο CBS News ότι οι ΗΠΑ «θα μπορούσαν να κάνουν πολλά» για το Στενό του Ορμούζ, καθώς η ναυτιλία έχει σχεδόν σταματήσει σε μια πλωτή οδό που μεταφέρει περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου.

Ο πρόεδρος υποστήριξε ότι το στενό — το οποίο βρίσκεται μεταξύ του Ιράν και της Αραβικής Χερσονήσου — είναι πλέον ανοιχτό, αλλά είπε ότι «σκέφτεται να το αναλάβει». Απειλεί επίσης το Ιράν εάν παρέμβει στην πλωτή οδό. «Έχουν πυροβολήσει ό,τι μπορούσαν και καλύτερα να μην δοκιμάσουν τίποτα χαριτωμένο, αλλιώς θα είναι το τέλος αυτής της χώρας», είπε ο πρόεδρος. «Αν κάνουν κάτι κακό, αυτό θα είναι το τέλος του Ιράν και δεν θα ξανακούσετε ποτέ αυτό το όνομα».

Ντόναλντ Τραμπ: H επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ είχαν σήμερα μια «ειλικρινή και εποικοδομητική» τηλεφωνική επικοινωνία διάρκειας μίας ώρας κατά την οποία συζήτησαν τους πολέμους σε Ιράν και Ουκρανία, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Σύμφωνα με τον διπλωματικό σύμβουλο του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ, η συζήτηση επικεντρώθηκε «στην κατάσταση γύρω από τη σύγκρουση με το Ιράν και τις διμερείς διαπραγματεύσεις με τη συμμετοχή αντιπροσώπων των ΗΠΑ για τη διευθέτηση του ουκρανικού ζητήματος».

Ο Πούτιν μετέφερε στον Τραμπ τις προτάσεις του για μια γρήγορη διευθέτηση του πολέμου στο Ιράν, πρόσθεσε. Οι δύο πρόεδροι συζήτησαν επίσης τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, με φόντο την κατάσταση στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου.

Ισραήλ: Οι IDF βομβάρδισαν βάση των Φρουρών της Επανάστασης

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν το απόγευμα της Δευτέρας (09.03) ότι η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ πραγματοποίησε νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών, στοχεύοντας δεκάδες υποδομές που συνδέονται με το ιρανικό καθεστώς σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, μεταξύ των στόχων βρέθηκε και το κεντρικό αρχηγείο των Φρουρών της Επανάστασης που είναι αρμόδιο για τις επιχειρήσεις εκτόξευσης drones. Από τη συγκεκριμένη εγκατάσταση, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, απογειώνονταν μη επανδρωμένα αεροσκάφη με προορισμό το Ισραήλ.

Παράλληλα, ο IDF γνωστοποίησε ότι καταστράφηκαν τρεις εκτοξευτές της Χεζμπολάχ, οι οποίοι είχαν χρησιμοποιηθεί νωρίτερα για την εκτόξευση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς προς το κεντρικό Ισραήλ.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, οι εκτοξευτές εξουδετερώθηκαν σε αεροπορικές επιδρομές μέσα σε διάστημα περίπου μίας ώρας από τη στιγμή που πραγματοποιήθηκε η πυραυλική επίθεση.



צה״ל ממשיך להעמיק את הפגיעה בכלל מערכיו ויכולותיו של משטר הטרור האיראני.



— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 9, 2026

Μπήκε και η Βρετανία στις στρατιωτικές επιχειρήσεις

Μαχητικά της βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας (RAF) κατέρριψαν και αναχαίτισαν drones που κατευθύνονταν προς την Ιορδανία και το Μπαχρέιν, σηματοδοτώντας την πρώτη συμμετοχή της Βρετανίας σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή.

Όπως ανακοίνωσε το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, τα μαχητικά Typhoon της RAF πραγματοποίησαν αποστολές κατά τη διάρκεια της νύχτας για την προστασία της Ιορδανίας και του Μπαχρέιν.

Στο πλαίσιο αυτό, καταρρίφθηκε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος «υπερασπίζοντας την Ιορδανία», ενώ ένα δεύτερο drone αναχαιτίστηκε πριν φτάσει στο Μπαχρέιν.

Παράλληλα, οι βρετανικές αμυντικές αεροπορικές δυνάμεις υποστηρίζουν και τις Ηνωμένες Αραβικές Εμιράτες.

Σημαντικό είναι ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έχει αλλάξει στάση και πλέον έδωσε το «πράσινο φως» για αμυντικές ενέργειες εναντίον ιρανικών πυραύλων και drones.