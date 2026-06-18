Επιχείρηση διάσωσης 59 μεταναστών στα νότια της Κρήτης από εναέριο μέσο δύναμης Frontex

Σε επιχείρηση περισυλλογής 59 μεταναστών στα νότια της Κρήτης προχώρησε το λιμενικό με την συνδρομή μέσα της δύναμης FRONTEX.

Οι μετανάστες εντοπίστηκαν στην περιοχή 46 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων και μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων μετά από επιχείρηση σκάφος της δύναμης Frontex μαζί με 3 παραπλέοντα πλοία.

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Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές.