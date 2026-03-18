Πεζεσκιάν: Επιβεβαίωσε τον θάνατο του Χατίμπ – “Δειλή δολοφονία που μας βύθισε στο πένθος”

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, επιβεβαίωσε με ανάρτησή του ότι ο υπουργός Πληροφοριών, Εσμαήλ Χατίμπ, σκοτώθηκε, μαζί με άλλα ανώτερα στελέχη του καθεστώτος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μεταξύ των νεκρών συγκαταλέγονται επίσης ο Αλί Λαριτζανί και ο Αζίζ Νασιρζαντέχ, καθώς και μέλη των οικογενειών τους.

«Η δειλή δολοφονία των αγαπημένων μου συναδέλφων Εσμαΐλ Χατίμπ, Αλί Λαριτζανί και Αζίζ Νασιρζαντέχ… μας έχει βυθίσει στο πένθος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πεζεσκιάν στην ανάρτησή του.

Iσμαήλ Χατίμπ: Ο “αόρατος εκτελεστής” του Ιράν και στενός συνεργάτης του Χαμενεΐ

Συνεχίζει να αποδομεί την ηγεσία του Ιράν το Ισραήλ με στοχευμένα χτυπήματα, καθώς μία ημέρα μετά την ανακοίνωση της εξόντωσης του Αλί Λαριτζανί, δολοφονήθηκε και ο υπουργός Πληροφοριών της χώρας Iσμαήλ Χατίμπ.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ, επιβεβαίωσε επίσημα τη δολοφονία του υπουργού πληροφοριών του Ιράν που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Σήμερα, αναμένονται σημαντικές εκπλήξεις σε όλους τους τομείς που θα κλιμακώσουν τον πόλεμο που διεξάγουμε εναντίον του Ιράν και της Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Η ένταση των επιθέσεων στο Ιράν αυξάνεται. Ο υπουργός Πληροφοριών του Ιράν, Χατίμπ, επίσης εξουδετερώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας» σημείωσε.

Ο Κατζ σημείωσε ότι αυτός και ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου «εξουσιοδότησαν τον Ισραηλινό Στρατό να εξαλείψει οποιαδήποτε ανώτερη ιρανική προσωπικότητα… χωρίς την ανάγκη πρόσθετης έγκρισης».