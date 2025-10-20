Βαρύ πένθος σκιάζει τον κόσμο της ροκ μουσικής, καθώς ο Sam Rivers, ο εμβληματικός μπασίστας του αμερικανικού nu-metal συγκροτήματος Limp Bizkit, απεβίωσε σε ηλικία μόλις 48 ετών. Η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή την Κυριακή 19/10, βυθίζοντας σε θλίψη τους χιλιάδες θαυμαστές του και τα μέλη του συγκροτήματος.

Μέχρι στιγμής, η αιτία θανάτου του ταλαντούχου μουσικού δεν έχει ανακοινωθεί.

Το συγκρότημα, με μια βαθιά συγκινητική ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram, αποχαιρέτησε τον «αδελφό» του, κάνοντας λόγο για έναν «άνθρωπο που εμφανίζεται μια φορά στη ζωή» και περιγράφοντας την καλλιτεχνική του παρουσία ως «καθαρή μαγεία».

«Ο Sam Rivers δεν ήταν απλώς ο μπασίστας μας – ήταν καθαρή μαγεία. Ο παλμός κάτω από κάθε τραγούδι, η ηρεμία στο χάος, η ψυχή στον ήχο. Από την πρώτη νότα που παίξαμε ποτέ μαζί, ο Sam έφερε ένα φως και έναν ρυθμό που δεν θα μπορούσαν ποτέ να αντικατασταθούν. Αναπαύσου εν ειρήνη, αδερφέ. Η μουσική σου δεν τελειώνει ποτέ», αναφέρει το συγκρότημα.

Ο DJ Lethal δήλωσε σοκαρισμένος από τον απρόσμενο χαμό. «Αναπαύσου εν εξουσία αδερφέ μου! Θα συνεχίσεις να ζεις μέσα από τη μουσική σου και τις ζωές που βοήθησες να σωθούν μέσω αυτής, το φιλανθρωπικό σου έργο και τις φιλίες σου», έγραψε σε δικό του μήνυμα.

Παράλληλα, ο DJ Lethal θέλησε να στείλει και ένα δυνατό μήνυμα στους ακολούθους του, προτρέποντάς τους να «απολαμβάνουν κάθε χιλιοστό του δευτερολέπτου της ζωής».

Ποιοι είναι οι Limp Bizkit

Οι Limp Bizkit σχηματίστηκαν στο Τζάκσονβιλ της Φλόριντα το 1994, με τον Sam Rivers να αποτελεί βασικό και αναντικατάστατο μέλος τους. Το συγκρότημα καθιερώθηκε ως μία από τις κορυφαίες δυνάμεις του nu-metal, συνδυάζοντας με μοναδικό τρόπο τη ροκ με το χιπ-χοπ.

Η επιτυχία ήρθε δυναμικά με το ντεμπούτο άλμπουμ τους το 1997. Με τραγούδια όπως το «Take A Look Around» (μουσικό θέμα του Mission Impossible 2) και το κορυφαίο στα charts «Rollin», οι Limp Bizkit πούλησαν συνολικά περίπου 45 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως.

Η μπάντα απέσπασε τρεις υποψηφιότητες για Grammy το 2000 και το 2001 και κέρδισε τρία MTV Europe Music Awards.