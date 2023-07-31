Πέθανε ο ηθοποιός Πολ Ρούμπενς

Πέθανε σε ηλικία 70 ετών, ο Αμερικανός ηθοποιός και συγγραφέας Πολ Ρούμπενς, ο οποίος έδινε μάχη με τον καρκίνο τα τελευταία χρόνια.

Ο κωμικός ηθοποιός έγινε διάσημος στον ρόλο του Πι-Γουι Χέρμαν – ενός αλλοπρόσαλλου νεαρού με χαρακτηριστικό γέλιο, που φορούσε συνήθως γκρι κοστούμι και κόκκινο παπιγιόν.

«Παρακαλώ, δεχθείτε τη συγγνώμη μου επειδή δεν δημοσιοποίησα όσα αντιμετώπιζα τα τελευταία έξι χρόνια», αναφέρει μήνυμα που αναρτήθηκε στον λογαριασμό του στο Instagram.

«Προικισμένο και πολυγραφότατο ταλέντο, θα ζει για πάντα στο πάνθεον της κωμωδίας και στις καρδιές μας ως πολύτιμος φίλος και άνθρωπος με αξιοθαύμαστο χαρακτήρα και μεγαλοψυχία», αναφέρεται στην ίδια ανάρτηση.

