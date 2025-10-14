Πένθος στη μουσική: Έφυγε από τη ζωή ο θρυλικός D’Angelo στα 51 του

Ο κόσμος της μουσικής θρηνεί τον θάνατο του εμβληματικού τραγουδιστή της R&B και πρωτοπόρου της neo-soul, D’Angelo, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 51 ετών έπειτα από μακρά μάχη με τον καρκίνο.

Την είδηση επιβεβαίωσε η οικογένειά του σε ανακοίνωση:

«Το λαμπερό αστέρι της οικογένειάς μας έσβησε το φως του για εμάς σε αυτή τη ζωή… Έπειτα από μια παρατεταμένη και γενναία μάχη με τον καρκίνο, με ραγισμένη καρδιά ανακοινώνουμε ότι ο Μάικλ Ντ’ Άντζελο Άρτσερ [Michael D’Angelo Archer], γνωστός στους θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο ως D’Angelo, κλήθηκε στην αιωνιότητα, φεύγοντας από τη ζωή σήμερα, 14 Οκτωβρίου 2025».

Η οικογένειά του πρόσθεσε:

«Είμαστε λυπημένοι αλλά αιώνια ευγνώμονες για την κληρονομιά της συγκινητικής μουσικής που αφήνει πίσω του. Ζητούμε σεβασμό της ιδιωτικότητάς μας, αλλά καλούμε όλους να ενωθούν μαζί μας στο πένθος και να γιορτάσουν το δώρο του τραγουδιού που χάρισε στον κόσμο».

Ο D’Angelo, «μια ασύλληπτη μορφή με απίστευτη λάμψη», κυκλοφόρησε μόλις τρία στούντιο άλμπουμ, τα οποία ωστόσο θεωρούνται ορόσημα στη μουσική ιστορία: Brown Sugar (1995), Voodoo (2000) και Black Messiah(2014). Με τον μοναδικό ήχο του, που συνδύαζε την κλασική R&B με στοιχεία hip-hop και soul, καθιέρωσε το είδος της neo-soul, επηρεάζοντας μια ολόκληρη γενιά καλλιτεχνών.

Ο D’Angelo είχε τιμηθεί με τέσσερα βραβεία Grammy, ενώ το άλμπουμ Voodoo θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς δίσκους της δεκαετίας του 2000.

Η ζωή και η πορεία του

Γεννημένος ως Μάικλ Γιουτζίν Άρτσερ στο Νότιο Ρίτσμοντ της Βιρτζίνια, μεγάλωσε μέσα στη μουσική, παίζοντας πιάνο από τριών ετών στην εκκλησία του πατέρα του, που ήταν Πεντηκοστιανός ιερέας. Ως έφηβος συμμετείχε σε διάφορα τοπικά συγκροτήματα, ενώ το 1993 υπέγραψε με την EMI και συνέθεσε το κομμάτι U Will Know για το γκρουπ Black Men United (B.M.U.).

Το ντεμπούτο του Brown Sugar το 1995 τον καθιέρωσε ως έναν από τους πιο χαρισματικούς νέους καλλιτέχνες της R&B, με επιτυχίες όπως Lady και Cruisin’. Πέντε χρόνια αργότερα, το Voodoo ήρθε να εδραιώσει τη φήμη του, συνδυάζοντας ρυθμό, συναίσθημα και κοινωνικά μηνύματα.

Μετά από χρόνια απουσίας, επέστρεψε το 2014 με το Black Messiah, έναν δίσκο που χαρακτηρίστηκε ως «επαναστατικός και βαθιά ανθρώπινος».

Συνεργάτες και φίλοι του D’Angelo εξέφρασαν τη θλίψη τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο DJ Premier, παραγωγός του τραγουδιού Devil’s Pie, έγραψε:

«Τόσο θλιβερή απώλεια με τον χαμό του D’Angelo. Περάσαμε τόσες σπουδαίες στιγμές. Θα μου λείψεις πολύ. Κοιμήσου ειρηνικά D’. Σ’ αγαπώ ΒΑΣΙΛΙΑ».