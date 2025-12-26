Παρίσι: Επίθεση με μαχαίρι στο μετρό – Τραυματίστηκαν τρεις γυναίκες

Συναγερμός σήμανε στις γαλλικές αρχές την Παρασκευή 26/12 καθώς σημειώθηκε επίθεση με μαχαίρι στο μετρό του Παρισιού.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την LeParisien ένας άνδρας με μαχαίρι επιτέθηκε σε αρκετές γυναίκες στη γραμμή 3 του μετρό του Παρισιού.

Σύμφωνα με διάφορες αστυνομικές πηγές, ένας άνδρας έβγαλε ένα μαχαίρι και μαχαίρωσε τρεις γυναίκες σε διαφορετικούς σταθμούς αυτής της γραμμής, η οποία συνδέει το Bagnolet (Seine-Saint-Denis) με το Levallois-Perret (Hauts-de-Seine).

Ευτυχώς, αυτές οι τρεις γυναίκες υπέστησαν μόνο ελαφρά τραύματα, δύο από αυτά στην πλάτη και τους μηρούς τους, σύμφωνα με αστυνομική πηγή. «Η νεαρή γυναίκα τραυματίστηκε στον μηρό», κατέθεσε μια γυναίκα που βρισκόταν στον σταθμό République τη στιγμή της επίθεσης. «Υπήρχε αρκετό αίμα. Ήταν μια αρκετά βαθιά πληγή». Σύμφωνα με αστυνομική πηγή, το τελευταίο θύμα είναι έγκυος.

Ο ύποπτος διέφυγε στη συνέχεια μέσω της γραμμής 8 του μετρό. Ταυτοποιήθηκε γρήγορα από την αστυνομία. «Χάρη στο υλικό από το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, οι περιφερειακές υπηρεσίες ασφάλειας μεταφορών (SRT), οι οποίες χειρίζονται έρευνα που ξεκίνησε με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της επίθεσης με όπλο, ταυτοποίησαν ένα άτομο, γεννημένο το 2000, γνωστό στην αστυνομία για διάφορα αδικήματα, συμπεριλαμβανομένης της πρόκλησης υλικής ζημιάς», δήλωσε η εισαγγελία του Παρισιού.

Χάρη στη γεωγραφική τοποθεσία του τηλεφώνου του, η αστυνομία μπόρεσε να το εντοπίσει μέχρι το σπίτι του στα προάστια του Παρισιού. Συνελήφθη στην κατοικία του στο Sarcelles (Val-d’Oise). Σύμφωνα με αστυνομική πηγή, το ενδεχόμενο τρομοκρατίας έχει αποκλειστεί. Φαίνεται να πρόκειται για έργο ενός ψυχικά ασταθούς ατόμου ή τουλάχιστον κάποιου με εύθραυστη ψυχική κατάσταση.