ΠΑΟΚ: «Με πολλαπλά κατάγματα, αλλά εκτός κινδύνου ο ένας τραυματίας» είπε ο διευθυντής νοσοκομείου της Τιμισοάρα

Θέση για τους τραυματίες από το τροχαίο δυστύχημα και τους επτά νεκρούς φίλους του ΠΑΟΚ πήρε με δηλώσεις του ο Διευθυντής του νοσοκομείου της Τιμισοάρα.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο MEGA News τόνισε ότι υπάρχει ένας οπαδός του ΠΑΟΚ που έχει πολλαπλά κατάγματα αλλά η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή. Παράλληλα, οι άλλοι δυο φίλοι του ΠΑΟΚ έχουν επιφανειακά τραύματα.

Το μοιραίο βαν που επέβαιναν συνολικά οι δέκα φίλαθλοι και φίλοι είχε ξεκινήσει από την πόλη της Θεσσαλονίκης για να πραγματοποιήσει ένα ταξίδι 2800-2900 χιλιομέτρων μέσα από 7-8 χώρες του Σένγκεν για να φτάσει στη Λυών της Γαλλίας αλλά στον δρόμο έξω από την πόλη Τιμισοάρα της Ρουμανίας η μοίρα, σ’ ενα τρομακτικό τροχαίο δυστύχημα, έκοψε το νήμα της ζωής 7 εξ αυτών ενώ άλλοι τρεις ανασύρθηκαν σοβαρά τραυματισμένοι από τα συντρίμμια του οχήματος.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, τα 7 θύματα ήταν από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, την Κατερίνη και την Θεσσαλονίκη,(τις συνοικίες Επταλόφου και Νέάπολης) και οι τρεις τραυματίες είναι από την Αλεξάνδρεια και την Κατερίνη.