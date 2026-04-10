Πακιστάν: Ξεκινούν οι συνομιλίες ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν – Οι όροι της Τεχεράνης και τα μηνύματα του Τραμπ

Στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν μεταφέρεται το βλέμμα όλου του πλανήτη καθώς αναμένεται το Μεγάλο Σάββατο 11/4 να ξεκινήσουν οι συνομιλίες ανάμεσα στις αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου.

Οι συνομιλίες θα ξεκινήσουν μετά την επίτευξη της εκεχειρίας των 15 ημερών που είχε ανακοινώσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Το βασικό «αγκάθι» ωστόσο, προκειμένου να μπορέσει να καθίσει στο τραπέζι και η Τεχεράνη αποτελεί ο τερματισμός των επιθέσεων του Ισραήλ στον Λίβανο.

Την Παρασκευή, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς αναχώρησε από την Ουάσινγκτον για την Ισλαμαμπάντ, όπου θα ηγηθεί της αμερικανικής ομάδας, η οποία θα αποτελείται επίσης από τον επικεφαλής διαπραγματευτή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του, Τζάρεντ Κούσνερ. Ενώ το Ιράν δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα τους εκπροσώπους του στις συνομιλίες, ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ αναμένεται να ηγηθούν της ομάδας της Τεχεράνης.

«Το Πακιστάν κατάφερε να τους φέρει κοντά. Τους κάναμε να καθίσουν σε ένα τραπέζι. Τώρα εναπόκειται στα εμπλεκόμενα μέρη να αποφασίσουν εάν είναι πρόθυμα να κάνουν τις απαραίτητες θυσίες για να καταλήξουν σε μια τελική λύση», δήλωσε στο Al Jazeera ο Ζαμίρ Άκραμ, πρώην πρεσβευτής του Πακιστάν στα Ηνωμένα Έθνη.

Αν και οι δύο ομάδες θα βρίσκονται στο ίδιο ξενοδοχείο, δεν θα συναντηθούν πρόσωπο με πρόσωπο για τις διαπραγματεύσεις, δήλωσαν αξιωματούχοι. Αντ’ αυτού, θα κάθονται σε δύο ξεχωριστά δωμάτια, με Πακιστανούς αξιωματούχους να ανταλλάσσουν μηνύματα μεταξύ τους.

Στη διπλωματική ορολογία, τέτοιες διαπραγματεύσεις είναι γνωστές ως συνομιλίες εγγύτητας. Η εμπειρία του Πακιστάν με έναν τέτοιο διάλογο δεν είναι καινούργια. Το 1988, το ίδιο το Ισλαμαμπάντ συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις των Συμφωνιών της Γενεύης για την αποχώρηση των Σοβιετικών από το Αφγανιστάν, όπου οι έμμεσες συνομιλίες μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν, υπό τη μεσολάβηση του ΟΗΕ, κατέληξαν σε μια ιστορική συμφωνία. Ο Άκραμ, ο οποίος εκπροσώπησε το Πακιστάν στον ΟΗΕ στη Γενεύη από το 2008 έως το 2015, δήλωσε ότι η ιστορία είναι σημαντική. «Οι συνομιλίες εκ του σύνεγγυς έχουν χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν. Το ίδιο το Πακιστάν συμμετείχε σε μία στη Γενεύη το 1988 για το αφγανικό ζήτημα», δήλωσε στο Al Jazeera. «Αν τα μέρη δεν εμπιστεύονταν το Πακιστάν, δεν θα ήταν εδώ. Το μέτρο της επιτυχίας θα πρέπει να είναι μια συμφωνία για τη συνέχιση αυτής της διαδικασίας σε αναζήτηση λύσης. Δεν θα συμβεί σε μερικές μέρες».

Ντόναλντ Τραμπ για Ιράν: Ο μόνος λόγος που είναι ζωντανοί σήμερα είναι για να διαπραγματεύονται

Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ λίγες ώρες πριν τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δυο πλευρές στο Πακιστάν.

«Οι Ιρανοί δεν φαίνεται να συνειδητοποιούν ότι δεν έχουν κανένα χαρτί, εκτός από έναν βραχυπρόθεσμο εκβιασμό του κόσμου χρησιμοποιώντας τις Διεθνείς Πλωτές Οδούς», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα του Truth Social για να προσθέσει ότι «ο[ μόνος λόγος που είναι ζωντανοί σήμερα είναι για να διαπραγματεύονται!».

Μόλις ένα λεπτό νωρίτερα, ο Τραμπ είχε δημοσιεύσει ένα διαφορετικό μήνυμα, λέγοντας ότι το Ιράν ήταν καλύτερο στις «δημόσιες σχέσεις» παρά στις «μάχες».

Τραμπ: Φορτώνουμε τα πλοία μας με τα καλύτερα πυρομαχικά, θα τα χρησιμοποιήσουμε αν δεν υπάρξει συμφωνία με το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι τα αμερικανικά πολεμικά πλοία θα ξαναγεμιστούν με όπλα για να χτυπήσουν το Ιράν εάν οι συνομιλίες στο Πακιστάν δεν καταλήξουν σε συμφωνία, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα New York Post.

«Έχουμε μια επανεκκίνηση. Γεμίζουμε τα πλοία με τα καλύτερα πυρομαχικά, τα καλύτερα όπλα που έχουν κατασκευαστεί ποτέ — ακόμη καλύτερα από αυτά που κάναμε προηγουμένως και τα διαλύσαμε», αναφέρει η Post, επικαλούμενη τον Τραμπ. «Και αν δεν έχουμε συμφωνία, θα τους χρησιμοποιούμε, και θα τους χρησιμοποιούμε πολύ αποτελεσματικά» είπε.

Ο Βανς προειδοποιεί το Ιράν να μην «μας κάνει πλάκα»

Ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς δήλωσε την Παρασκευή ότι προσβλέπει σε θετικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν, καθώς αναχωρούσε για συνομιλίες στο Πακιστάν, προειδοποιώντας την Τεχεράνη να μην «μας εκμεταλλεύεται».

«Ανυπομονούμε για τη διαπραγμάτευση. Νομίζω ότι θα είναι θετική», δήλωσε ο Βανς σε δημοσιογράφους πριν αναχωρήσει από την Ουάσινγκτον.

«Όπως είπε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, αν οι Ιρανοί είναι πρόθυμοι να διαπραγματευτούν καλή τη πίστει, είμαστε σίγουρα πρόθυμοι να τους τείνουμε το χέρι ανοιχτό», είπε ο Βανς. «Αν προσπαθήσουν να μας εκμεταλλευτούν, τότε θα διαπιστώσουν ότι η διαπραγματευτική ομάδα δεν είναι και τόσο δεκτική».

Ιράν: Οι δυο όροι που θέτει η Τεχεράνη για να συμμετάσχει στις συνομιλίες

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου απαίτησε σήμερα να γίνει κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο και η αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της χώρας του πριν από οποιαδήποτε ειρηνευτική διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς οι συνομιλίες έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν αύριο, Σάββατο, στο Πακιστάν.

“Δύο από τα μέτρα στα οποία συμφώνησαν οι πλευρές πρέπει ακόμη να εφαρμοστούν: κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο και η αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του Ιράν πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων”, έγραψε ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ. “Αυτά τα δύο θέματα πρέπει να επιλυθούν πριν αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις”.