Πακιστάν: Ο πρωθυπουργός Σαρίφ μίλησε με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν και επιδιώκει να διαδραματίσει ειρηνευτικό ρόλο

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ ανακοίνωσε σήμερα ότι μίλησε με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν και υποσχέθηκε ότι το Ισλαμαμπάντ θα βοηθήσει για την ειρήνευση στην περιοχή.

Οι δύο ηγέτες έχουν μιλήσει πολλές φορές αυτόν τον μήνα, κυρίως για να ανταλλάξουν ευχές με την ευκαιρία του Ραμαζανιού και της γιορτής Αΐντ αλ Φιτρ. Ο Σαρίφ είπε επίσης ότι έστειλε τις ευχές του στον Πεζεσκιάν με την ευκαιρία της περσικής Πρωτοχρονιάς, την Παρασκευή. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν «τη σοβαρή κατάσταση στην περιοχή του Κόλπου και συμφώνησαν ότι είναι επιτακτική η ανάγκη για αποκλιμάκωση, διάλογο και διπλωματία».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Σαρίφ τόνισε ότι το Πακιστάν δεσμεύεται να διαδραματίσει «εποικοδομητικό ρόλο στην προώθηση της ειρήνης στην περιοχή».

Το Πακιστάν, που αυτήν την περίοδο βρίσκεται σε ανοιχτή σύγκρουση με το γειτονικό Αφγανιστάν, συνορεύει και με το Ιράν και επιδίωκε, από την αρχή του πολέμου, τη διπλωματική επίλυση της κρίσης. Καθώς εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πετρέλαιο και το αέριο των χωρών του Κόλπου, σύναψε το 2025 συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής υποστήριξης με τη Σαουδική Αραβία, η οποία ορίζει ότι σε περίπτωση που μία από τις δύο χώρες δεχθεί επίθεση, θα θεωρηθεί ως επίθεση εναντίον και των δύο.

Ο Σαρίφ και ο αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατού Ασίρ Μουνίρ πήγαν αυτόν τον μήνα στο Ριάντ και συναντήθηκαν με τον ντε φάκτο ηγέτη της Σαουδικής Αραβίας, τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Ταυτόχρονα, η πακιστανική κυβέρνηση καταδίκασε τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ένα γεγονός που προκάλεσε βίαια επεισόδια στο Πακιστάν κοντά σε αμερικανικές διπλωματικές αποστολές. Στη συνέχεια συνεχάρη τον γιο του Χαμενεΐ, τον Μοτζταμπά, που ανέλαβε νέος ανώτατος ηγέτης της χώρας στη θέση του πατέρα του.