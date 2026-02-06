Βιολάντα: “Σάπιες” και χωρίς επαρκή μόνωση οι σωληνώσεις – Πώς βρέθηκαν τα 2 σημεία διάτρησης

Σοβαρές παραλείψεις και πρόχειρες εγκαταστάσεις στις σωληνώσεις προπανίου «δείχνουν» οι πρώτες εκθέσεις των πραγματογνωμόνων για την τραγωδία στη μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα στα Τρίκαλα, όπου πέντε εργαζόμενες έχασαν τη ζωή τους ύστερα από την ισχυρή έκρηξη.

Όπως αναφέρουν στελέχη της Πυροσβεστικής, πραγματογνώμονες, μεταλλειολόγοι και το Γενικό Χημείο του Κράτους, οι σωληνώσεις ήταν «σάπιες», με ακατάλληλα υλικά, χωρίς επαρκή μόνωση και χωρίς προστατευτικά μέτρα.

Ακόμη και μικρή καθίζηση, της τάξης των δύο εκατοστών, ήταν αρκετή για να προκαλέσει εκτεταμένη διάβρωση, πολλαπλές διατρήσεις και διαρροή υγραερίου. «Δώσαμε πίεση με χρώμα και κοκκίνισε ο τόπος», ανέφεραν χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με πληροφορίες, προκειμένου να εντοπίσουν τη ρηγμάτωση έκαναν χρήση χρωμίου.

Αυτό είναι το σημείο της διαρροής του προπανίου:

Τα δύο σημεία διάτρησης εντοπίστηκαν σε βάθος περίπου 6,6 μέτρων, κοντά στη σύνδεση των σωληνώσεων που μετέφεραν το αέριο από υπέργειες δεξαμενές.

Το υγροποιημένο αέριο διέφυγε υπόγεια, διήνυσε απόσταση περίπου 20 μέτρων και κατέληξε στο υπόγειο του μοιραίου κτιρίου, προκαλώντας τη φονική έκρηξη.

Μετά τα ευρήματα, η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Τρικάλων προχώρησε σε αιφνιδιαστικές έρευνες σε σπίτι και γραφεία εμπλεκομένων, κατάσχοντας ηλεκτρονικά μέσα και λογιστικά έγγραφα, στο πλαίσιο της ποινικής διερεύνησης της υπόθεσης.