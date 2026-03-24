Πακιστάν: Έτοιμο το Ισλαμαμπάντ να φιλοξενήσει συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, δήλωσε ότι η Ισλαμαμπάντ είναι έτοιμη να φιλοξενήσει διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, μετά από αυξανόμενες εικασίες ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μεσολαβητής.

«Το Πακιστάν χαιρετίζει και υποστηρίζει πλήρως τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για την επιδίωξη διαλόγου για τον τερματισμό του ΠΟΛΕΜΟΥ στη Μέση Ανατολή, προς όφελος της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή και πέρα ​​από αυτήν», γράφει στο X.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Με την επιφύλαξη της σύμφωνης γνώμης των ΗΠΑ και του Ιράν, το Πακιστάν είναι έτοιμο και τιμημένο να φιλοξενήσει τη συνάντηση για να διευκολύνει ουσιαστικές και οριστικές συνομιλίες για μια συνολική διευθέτηση της συνεχιζόμενης σύγκρουσης».