Παχλάβι: Ο διάδοχος του Χαμενεΐ θα είναι “παράνομος”

Ο γιος του τελευταίου σάχη του Ιράν, ο Ρεζά Παχλαβί, δήλωσε σήμερα ότι όποιος και αν διαδεχθεί τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στην έναρξη του πολέμου, όταν ξεκίνησαν τα ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα στην Τεχεράνη, θα είναι παράνομος.

«Όποιος και αν είναι (…) θα στερείται νομιμότητας και θα θεωρείται συνεργός στο αιματηρό ιστορικό αυτού του καθεστώτος και των εγκληματιών ηγετών του, του Χομεϊνί (σ.σ. του ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας) και του Χαμενεΐ», έγραψε στην πλατφόρμα Χ.

«Η νίκη είναι κοντά», διαβεβαίωσε ο Παχλαβί, ο οποίος ζει μόνιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες και εμφανίζεται ως εναλλακτικός υποψήφιος για να αναλάβει την ηγεσία της χώρας.