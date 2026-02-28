Νέο χτύπημα από τον Παχλαβί – «Έχει διαγραφεί από τις σελίδες της ιστορίας ο δολοφόνος Αλί Χαμενεΐ»

Ο γιος του τελευταίου σάχη του Ιράν Ρεζά Παχλαβί αναφέρθηκε με ανάρτησή του στον θάνατο του ανώτατου ηγέτη της χώρας Αλί Χαμενεΐ.

Παράλληλα, όπως έγραψε «οποιαδήποτε προσπάθεια των απομειναριών του καθεστώτος να διορίσουν διάδοχο του Χαμενεΐ είναι καταδικασμένη σε αποτυχία εξ αρχής».

هم‌میهنانم،



علی خامنه‌ای، ضحاک خونخوار زمان، قاتل ده‌ها هزار تن از شجاع‌ترین فرزندان ایران از صفحه روزگار محو شد. با مرگ او، جمهوری اسلامی نیز در عمل به پایان خود رسیده است و به‌زودی زود به زباله‌دان تاریخ خواهد پیوست.



هر تلاشی از سوی بقایای رژیم برای تعیین جانشین خامنه‌ای، از…

Αναλυτικά:

Αγαπητοί συμπατριώτες μου,

Ο Αλί Χαμενεΐ, ο αιμοδιψής Ζαχάκ της εποχής μας, ο δολοφόνος δεκάδων χιλιάδων από τους γενναιότερους γιους και κόρες του Ιράν, έχει διαγραφεί από τις σελίδες της ιστορίας. Με τον θάνατό του, η Ισλαμική Δημοκρατία έχει ουσιαστικά φτάσει στο τέλος της και σύντομα θα καταλήξει στον σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας.

Οποιαδήποτε προσπάθεια των απομειναριών του καθεστώτος να διορίσουν διάδοχο του Χαμενεΐ είναι καταδικασμένη σε αποτυχία εξ αρχής. Όποιον και αν τοποθετήσουν στη θέση του, δεν θα έχει ούτε νομιμότητα ούτε επιβίωση και, χωρίς αμφιβολία, θα είναι επίσης συνένοχος στα εγκλήματα αυτού του καθεστώτος.

Προς τις στρατιωτικές, αστυνομικές και δυνάμεις ασφαλείας: Οποιαδήποτε προσπάθεια να στηρίξετε ένα καθεστώς που καταρρέει είναι καταδικασμένη σε αποτυχία. Αυτή είναι η τελευταία σας ευκαιρία να ενωθείτε με τον λαό, να βοηθήσετε να εξασφαλιστεί η σταθερή μετάβαση του Ιράν σε ένα ελεύθερο και ευημερούμενο μέλλον και να συμβάλετε στην οικοδόμηση αυτού του μέλλοντος.

Ο θάνατος του εγκληματία Χαμενεΐ, αν και δεν μπορεί να φέρει πίσω το χυμένο αίμα, μπορεί να λειτουργήσει ως βάλσαμο για τις καμένες καρδιές των πενθούντων οικογενειών, των πατέρων και των μητέρων, των συζύγων και των παιδιών που θρηνούν, και των οικογενειών των ανιδιοτελών μαρτύρων της Εθνικής Επανάστασης του Λιονταριού και του Ήλιου του Ιράν.

Ευγενείς και γενναίοι λαοί του Ιράν,

Αυτό σηματοδοτεί την αρχή της μεγάλης εθνικής μας γιορτής, αλλά δεν είναι το τέλος του δρόμου. Μείνετε σε εγρήγορση και προετοιμασμένοι. Η στιγμή για μια μαζική και αποφασιστική παρουσία στους δρόμους πλησιάζει πολύ. Μαζί, ενωμένοι και σταθεροί, θα εξασφαλίσουμε την τελική νίκη και θα γιορτάσουμε την ελευθερία του Ιράν σε όλη την πατρίδα μας που δημιούργησε ο Αχούρα.

Ζήτω το Ιράν,

Ρεζά Παχλαβί