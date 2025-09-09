Ουκρανία: Τουλάχιστον 20 άμαχοι νεκροί στο Ντονέτσκ – Ο Ζελένσκι δημοσίευσε φρικτές εικόνες μετά τη ρωσική επίθεση

Ήρθαν στο φως της δημοσιότητας φρικτές εικόνες από το χωριό Γιαρόβα στην περιφέρεια Ντονέτσκ, όπου έχασαν τη ζωή τους «περισσότεροι από 20» άμαχοι από ρωσικό πλήγμα που σημειώθηκε την ώρα που περίμεναν να παραλάβουν τη σύνταξη τους στην ανατολική Ουκρανία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δημοσίευσε αυτό το βίντεο στον λογαριασμό του στο Χ, όπου καταδίκασε τις επιθέσεις της Ρωσίας.

Russians kill more than 20 people in air strike on Yarova, Donetsk region – Zelenskyyhttps://t.co/FKlUuZCjyh— Interfax-Ukraine.Eng (@InterfaxUkr) September 9, 2025

Έχει απαυδήσει ο Ουκρανός πρόεδρος από τα όσα συμβαίνουν στη χώρα του και με το γεγονός ότι ο Πούτιν συνεχίζει τις επιθέσεις σε αμάχους στην Ουκρανία. Μάλιστα ο Ζελένσκι ζήτησε την βοήθεια των ΗΠΑ και της Ευρώπης ώστε να σταματήσουν αυτές οι φρίκες στην χώρα του.

«Ένα στυγνό ρωσικό χτύπημα με εναέρια βόμβα στο χωριό Γιάροβα στην περιφέρεια του Ντονέτσκ» στοίχισε τη ζωή σε «περισσότερους από 20 αμάχους», δήλωσε ο Ζελένσκι στο X, με την ανάρτησή του να συνοδεύεται από βίντεο που δείχνει πτώματα να κείτονται στο έδαφος.

A Russian airstrike hit the village of #Yarova in Donetsk Oblast, directly targeting civilians as they gathered to receive pensions.



Preliminary reports indicate that more than 20 people were killed.



Ordinary people, attacked in the middle of daily life.#Ukraine… pic.twitter.com/i7Ylw7OSzf— UkraineWorld (@ukraine_world) September 9, 2025

«Απευθείας στον κόσμο. Απλούς ανθρώπους. Ακριβώς τη στιγμή που δίνονταν οι συντάξεις», έγραψε ο ίδιος στο Χ.

«Τέτοιες ρωσικές επιθέσεις δεν πρέπει να μένουν χωρίς την κατάλληλη απάντηση από τον κόσμο. Οι Ρώσοι συνεχίζουν να καταστρέφουν ζωές, αποφεύγοντας νέες ισχυρές κυρώσεις και νέα ισχυρά πλήγματα. Ο κόσμος δεν πρέπει να παραμένει σιωπηλός. Ο κόσμος δεν πρέπει να παραμένει αδρανής. Απαιτείται απάντηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Απαιτείται απάντηση από την Ευρώπη. Απαιτείται απάντηση από τη G20. Απαιτούνται ισχυρές ενέργειες για να σταματήσει η Ρωσία να φέρνει τον θάνατο», αναφέρει η ανάρτηση του Ζελένσκι.

Δείτε το τρομακτικό βίντεο εδώ