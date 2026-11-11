Άμπου Ντάμπι: Σήμερα ο νέος γύρος συνομιλιών Ουκρανίας – ΗΠΑ – Ρωσίας 

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε «ικανοποιημένος» από την αλλαγή στην προσέγγιση των ΗΠΑ στις συνομιλίες με τη Ρωσία, οι οποίες θα συνεχιστούν σήμερα στο Αμπού Ντάμπι, επιμένοντας ωστόσο ότι είναι απαραίτητο η χώρα του να λάβει εγγυήσεις ασφαλείας.

Κίεβο και Μόσχα ξεκίνησαν χθες στο Αμπού Ντάμπι συνομιλίες με τη μεσολάβηση της Ουάσινγκτον, ελπίζοντας να υπάρξει πρόοδος στη διευθέτηση της σύγκρουσης και προκειμένου, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, να εργαστούν πάνω σε ένα «νέο» πλαίσιο ασφαλείας το οποίο θα περιλαμβάνει και την Ευρώπη.

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Αυτή είναι η πρώτη συνάντηση των αντιμαχόμενων πλευρών από τον Φεβρουάριο.

Οι συνομιλίες αναμένεται να επαναληφθούν σήμερα στις 12:00 τοπική ώρα (10:00 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με πηγή από τη ρωσική αντιπροσωπεία, με βασικά θέματα στην ατζέντα, όπως εξήγησε ο Ζελένσκι, «μέτρα αποκλιμάκωσης» σε βασικά ζητήματα που συνδέονται με την ενέργεια και τη Μαύρη Θάλασσα.

Ο Ζελένσκι εμφανίστηκε μάλλον αισιόδοξος μετά την πρώτη ημέρα συνομιλιών. «Βλέπω αλλαγές. Είμαι πολύ ικανοποιημένος με αυτά που ακούω. Θα δούμε τι θα είναι εφικτό να γίνει», δήλωσε μιλώντας σε δημοσιογράφους από την Κοπεγχάγη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στις συνομιλίες – στις οποίες συμμετέχουν οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ- συζητήθηκε το ζήτημα κλειδί των εδαφών.

Η Μόσχα απαιτεί την απόσυρση των ουκρανικών στρατευμάτων από την επαρχία του Ντονέτσκ, όμως ο Ζελένσκι τόνισε ότι το Κίεβο έχει ανάγκη «πολύ συγκεκριμένες εγγυήσεις ασφαλείας» για το θέμα.

Αρχιτεκτονική ασφαλείας

Ο Τζάρεντ Κούσνερ ζήτησε να δημιουργηθεί ένα «νέο» πλαίσιο ασφαλείας για την Ουκρανία και τη Ρωσία αλλά και την Ευρώπη προκειμένου να διασφαλιστούν «δεκαετίες, ή ακόμη και αιώνες, ειρήνης».

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Αντίστοιχη ήταν και η ρωσική θέση: η διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία «δεν είναι παρά μόνο ένα κομμάτι» της συζήτησης «τελικός στόχος της οποίας είναι η δημιουργία μιας αρχιτεκτονικής ασφαλείας» για το σύνολο της ευρωπαϊκής ηπείρου, επεσήμανε πηγή από τη ρωσική αντιπροσωπεία.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ υπογράμμισε ότι η Μόσχα προτιμά να διαπραγματευθεί ένα ευρύ πλαίσιο για την ευρωπαϊκή ασφάλεια προτού ασχοληθεί με τις επιμέρους πτυχές του πολέμου. «Η ιδέα του καθορισμού σαφών παραμέτρων για μια μελλοντική αρχιτεκτονική ασφαλείας, και μόνο μετά η μετάβαση στην επίλυση της ίδιας της σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, είναι απολύτως λογική», δήλωσε.

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Ο Ζελένσκι όμως εξέφρασε τις επιφυλάξεις του.

«Είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί με το θέμα αυτό διότι κανείς στην πραγματικότητα δεν κατανοεί 100% τι θέλουν», είπε. «Όλοι είναι έτοιμοι για διάλογο. Πρώτον, σταματήστε τον πόλεμο στην Ουκρανία. Δεύτερον, εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία. Τρίτον, ίσως κάποιος διάλογος για το θέμα της ασφάλειας στην Ευρώπη, στον κόσμο», πρόσθεσε.

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Από την πλευρά της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σχολίασε ότι ευρύτερες συνομιλίες για την ασφάλεια θα πρέπει να διεξαχθούν μόνο μετά την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός. Ο Λαβρόφ απέρριψε την ιδέα μιας εκεχειρίας, υποστηρίζοντας ότι οι Ευρωπαίοι επιδιώκουν να εξασφαλίσουν μια ανάπαυλα για την Ουκρανία.

Στο μεταξύ η νέα αμερικανική πρωτοβουλία για την επίτευξη συμφωνίας ώθησε τους Ευρωπαίους αξιωματούχους να διεκδικήσουν τη συμμετοχή τους στις διαπραγματεύσεις.

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Πριν από τις τριμερείς διαπραγματεύσεις, οι Ουκρανοί είχαν χωριστές συνομιλίες με εκπροσώπους της Ευρώπης, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με τους δύο Αμερικανούς απεσταλμένους.

Η Γαλλία εκτίμησε ότι δεν είναι δυνατή μια διαρκής ειρήνη χωρίς να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της ευρωπαϊκής ασφάλειας και ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν, στην πλειονότητά τους, αποφύγει τις επαφές με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια του πολέμου. Οι πρωθυπουργοί της Φινλανδίας και της Νορβηγίας είχαν τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του στις 27 Οκτωβρίου, μια κίνηση που επικρίθηκε από ορισμένους Ευρωπαίους ομολόγους τους.

Η Ρωσία είχε καταστήσει σαφές ότι δεν θεωρεί πως υπάρχει θέση για τους Ευρωπαίους στη συνάντηση με τους Ουκρανούς και τους Αμερικανούς.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας από το Παρίσι, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ στοχεύουν στη διεύρυνση των τριμερών συνομιλιών, ώστε σε κάποια φάση να συμπεριληφθεί και η Ευρώπη.

Αναφορικά με το θέμα ο Ζελένσκι υπογράμμισε την σπουδαιότητα της συμμετοχής των Ευρωπαίων στη διαδικασία. «Μέσα στον Νοέμβριο, όχι αργότερα, πρέπει να αποφασίσουμε ποιος θα εκπροσωπήσει την Ευρώπη στις διαπραγματεύσεις», τόνισε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.