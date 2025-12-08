Ουκρανία: Στο Λονδίνο για τη συνάντηση με τη “Συμμαχία των Προθύμων” ο Ζελένσκι μετά το “άδεισμα” Τραμπ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντά σήμερα Δευτέρα στο Λονδίνο Ευρωπαίους ηγέτες της «Συμμαχίας των Προθύμων», λίγες ώρες μετά τα «καρφιά» του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ζελένσκι συναντάται με τους ηγέτες της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς και τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου σερ Κιρ Στάρμερ στη Ντάουνινγκ Στριτ, καθώς επιδιώκουν να διασφαλίσουν ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα αποτρέπει μια μελλοντική ρωσική επίθεση.

Η Ντάουνινγκ Στριτ ανακοίνωσε ότι η συνάντηση θα εστιάσει «στις εν εξελίξει ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και τα επόμενα βήματα», ενώ ο Βρετανός υπουργός Εργασίας και Συντάξεων Πατ ΜακΦάντεν είπε ότι θα εξετάσει τρόπους ώστε η Ουκρανία «να μπορεί να αποφασίζει το μέλλον της».

Τόνισε ότι απαιτούνται ουσιαστικές εγγυήσεις ασφαλείας σε περίπτωση συμφωνίας, όχι ένας «οργανισμός χωρίς δόντια».

Η υψηλού επιπέδου συνάντηση ακολουθεί τριήμερο κύκλο διαβουλεύσεων στη Φλόριντα, όπου ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ζελένσκι πίεσε για αλλαγές στο σχέδιο του Λευκού Οίκου – ένα σχέδιο που ευρέως θεωρείται ότι ενσωματώνει βασικές απαιτήσεις του Κρεμλίνου.

Εν τω μεταξύ, όπως δήλωσε ο επικεφαλής των Ουκρανών διαπραγματευτών Ρουστέμ Ουμέροφ, ο Ουκρανός πρόεδρος θα ενημερωθεί για τις συνομιλίες των Ουκρανών αξιωματούχων με τους Αμερικανούς και θα λάβει όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με το ειρηνευτικό σχέδιο σήμερα.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Ουκρανίας πρόσθεσε πως πρωταρχικός στόχος της διαπραγματευτικής ομάδας του Κιέβου κατά τις πρόσφατες συνομιλίες στις ΗΠΑ ήταν να λάβουν πλήρη ενημέρωση για τις αμερικανικές συνομιλίες στη Μόσχα και όλα τα σχέδια των τρεχουσών προτάσεων.

«Μαζί με όλους τους εταίρους, οφείλουμε να κάνουμε κάθε τι δυνατό για ένα αξιοπρεπές τέλος στον πόλεμο αυτόν», σημείωσε επίσης ο Ουκρανός αξιωματούχος.

Οι μαραθώνιες συνομιλίες άρχισαν την Πέμπτη με τη συμμετοχή του Αμερικανού ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ, του Τζάρεντ Κούσνερ και των Ουκρανών αξιωματούχων Ρουστέμ Ούμεροφ και Αντρίι Χνάτοφ – ολοκληρώθηκαν το Σάββατο χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Επίσης, ο Ζελένσκι είχε τηλεφωνική επικοινωνία το Σάββατο με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Δήλωσε το Σάββατο ότι είχε μια «ουσιαστική τηλεφωνική συνομιλία» μαζί τους, λέγοντας ότι ενημερώθηκε τηλεφωνικά από τις αμερικανικές και ουκρανικές ομάδες.

«Η Ουκρανία είναι αποφασισμένη να συνεχίσει να εργάζεται με καλή πίστη με την αμερικανική πλευρά για να επιτύχει πραγματικά την ειρήνη», έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα.

«Έπειτα από τρεις ημέρες συνομιλιών, παραμένουν δύσκολα ζητήματα», δήλωσε το Σάββατο η Ουκρανή πρέσβης στις ΗΠΑ, Όλγα Στεφανίσινα, προσθέτοντας ότι «και οι δύο πλευρές συνεχίζουν να εργάζονται για τη διαμόρφωση ρεαλιστικών και αποδεκτών λύσεων».

Η ίδια διευκρίνισε: «Οι βασικές προκλήσεις σε αυτό το στάδιο αφορούν ζητήματα εδαφών και εγγυήσεων, και αναζητούμε ενεργά βέλτιστες μορφές για την αντιμετώπισή τους. Περισσότερες λεπτομέρειες θα δοθούν μόλις συγκεντρωθούν όλες οι πληροφορίες».

Απογοητευμένος με τον Ζελένσκι ο Τραμπ

Λίγες ώρες πριν, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Ζελένσκι «δεν είναι έτοιμος» να εγκρίνει το ειρηνευτικό σχέδιο που συνέταξαν οι ΗΠΑ με στόχο τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, μετά το τέλος των συνομιλιών μεταξύ Ουάσιγκτον και Κιέβου στη Φλόριντα. .@POTUS: "I have to say that I'm a little bit disappointed that President Zelensky hasn't yet read the [peace] proposal." pic.twitter.com/IYvbjCXcJF— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) December 7, 2025

«Είμαι λίγο απογοητευμένος που ο πρόεδρος Ζελένσκι δεν έχει διαβάσει ακόμα την πρόταση, αυτό ίσχυε πριν από λίγες ώρες. Οι άνθρωποί του την αγαπούν, αλλά εκείνος όχι», δήλωσε ο Τραμπ το βράδυ της Κυριακής, μιλώντας στους δημοσιογράφους.

Πρόσθεσε ότι η Ρωσία «θα προτιμούσε να έχει ολόκληρη την Ουκρανία» και ότι πιστεύει πως η Μόσχα «είναι εντάξει» με το ειρηνευτικό σχέδιο, αλλά «δεν είμαι σίγουρος ότι ο Ζελένσκι είναι εντάξει με αυτό».