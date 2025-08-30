Ουκρανία: Καρέ καρέ η δολοφονία του πρώην προέδρου του κοινοβουλίου από ντελιβερά στο Λβιβ (Βίντεο)

Άγρια δολοφονία πολιτικού προσώπου της Ουκρανίας σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στο Λβιβ όταν δήθεν ντελιβεράς πυροβόλησε 8 φορές τον Ουκρανό βουλευτή Αντρίι Παρούμπι που είχε διατελέσει πρόεδρος της Βουλής στο παρελθόν.

Οι πληροφορίες λένε πως τον πυροβόλησε οκτώ φορές, ενώ στη συνέχεια ο φερόμενος ντελιβεράς τρέπεται σε φυγή. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε λίγη ώρα αργότερα από το δίκτυο Strana, διακρίνεται ο δολοφόνος να περιμένει τον Παρούμπι να πλησιάσει προς το μέρος του.

Des images montrent un tueur ouvrant le feu avec un pistolet en direction d'Andriy Parubiy ; au moment du meurtre, la victime est cachée des caméras de surveillance par des arbres, mais le tireur avec un sac Glovo est bien visible.

Νωρίτερα, η ουκρανική αστυνομία επιβεβαίωσε πως ένα περιστατικό με πυροβολισμούς εκτυλίχθηκε στο Λβιβ και ότι ένα «δημόσιο πρόσωπο και γνωστός πολιτικός» έχασε τη ζωή του. Δράστης ήταν ένας άγνωστος άντρας, που προσποιούνταν τον ντελιβερά και έχει στηθεί ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. The Ukrainian president has been briefed on the killing of Andriy Parubiy, who was shot by a food delivery courier.



Law enforcement is searching for the gunman and working to establish his identity.



Volodymyr Zelensky called the murder "horrific" and offered condolences

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διευκρίνισε κατόπιν ότι επρόκειτο για τον Αντρίι Παρούμπι, κάνοντας λόγο για έναν «φρικτό φόνο», ενώ υποσχέθηκε πως θα διεξαχθεί έρευνα προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του βουλευτή.

Διατέλεσε πρόεδρος του κοινοβουλίου μεταξύ 2016-2019

Οι συνθήκες του θανάτου του και οι λόγοι για τους οποίους στοχοθετήθηκε είναι προς το παρόν άγνωστοι.

«Ένας άνδρας, που δεν έχει ταυτοποιηθεί, πυροβόλησε πολλές φορές εναντίον του πολιτικού, σκοτώνοντας τον Αντρίι Παρούμπι» στο Λβιβ, μεγάλη πόλη της δυτικής Ουκρανίας, ανέφερε το γραφείο του γενικού εισαγγελέα.

Ο ύποπτος τράπηκε σε φυγή και μια «ειδική επιχείρηση» ξεκίνησε για τον εντοπισμό του, συμπλήρωσε η ίδια πηγή.

Μια έρευνα για «ανθρωποκτονία» επίσης ξεκίνησε, ανακοίνωσε το γραφείο του εισαγγελέα, που δεσμεύτηκε να εξακριβώσει την ταυτότητα του ενόπλου και τις συνθήκες του εγκλήματος.

Ο βουλευτής Αντρίι Παρούμπι, ηλικίας 54 ετών, κεντρικό πρόσωπο της επανάστασης υπέρ της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας του Μεϊντάν, διετέλεσε πρόεδρος του ουκρανικού κοινοβουλίου το διάστημα 2016-2019.

Υπήρξε επίσης γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας από τον Φεβρουάριο έως τον Αύγουστο του 2014, μια περίοδο κατά την οποία ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες στην ανατολική Ουκρανία και η Ρωσία προσάρτησε τη χερσόνησο της Κριμαίας.

Το 2014 είχε επιζήσει από μια απόπειρα δολοφονίας που είχε διαπραχθεί με χειροβομβίδα, μεταδίδουν ουκρανικά ΜΜΕ.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε τη θλίψη του για μια «φρικτή δολοφονία» και υποσχέθηκε ότι «όλες οι δυνάμεις και τα μέσα που χρειάζονται» θα κινητοποιηθούν στο πλαίσιο της έρευνας.

Σε φωτογραφίες που φέρονται να δείχνουν τον τόπο του εγκλήματος και δημοσιεύτηκαν από ουκρανικά ΜΜΕ, όμως η γνησιότητά τους δεν έχει επαληθευτεί, διακρίνεται ένας άνδρας με το πρόσωπο γεμάτο αίματα να κείτεται στον δρόμο.

Ο ύποπτος ήταν ντυμένος ως διανομέας και οδηγούσε ένα ηλεκτρικό ποδήλατο, μετέδωσε το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό μέσο Suspilné επικαλούμενο ανώνυμες πηγές.

Η πρωθυπουργός της Ουκρανίας Γιούλια Σβιριντένκο χαιρέτισε σήμερα τη μνήμη «ενός πατριώτη», του οπίου «η συμβολή ήταν μεγάλη στον σχηματισμό του κράτους μας».