Ουάσινγκτον: Πέθανε η 20χρονη Εθνοφρουρός που πυροβολήθηκε κοντά στον Λευκό Οίκο – Χαροπαλεύει ο συνάδελφός της

Το ένα από τα δυο μέλη της εθνοφρουράς που τραυματίστηκαν από σφαίρες προχθές Τετάρτη, όταν διαπράχθηκε η επίθεση που αποδίδεται σε Αφγανό ύποπτο δυο δρόμους από τον Λευκό Οίκο στην Ουάσινγκτον, υπέκυψε στα τραύματά της, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Η Σάρα Μπέκστρομ, από τη Δυτική Βιρτζίνια, η μια από τους εθνοφρουρούς για τους οποίους μιλάμε, που έχαιρε μεγάλου σεβασμού, ήταν νέα και μεγαλειώδης, άρχισε την υπηρεσία της τον Ιούνιο του 2023 και ήταν εξαίρετη απ’ όλες τις απόψεις, μόλις μας άφησε. Δεν είναι πλέον μαζί μας», τόνισε ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος σε τηλεοπτικό διάγγελμά του από τη Φλόριντα.

«Το κοριτσάκι μου πέρασε τη δόξα», έγραψε στα social media ο Γκάρι Μπέκστρομ, πατέρας της 20χρονης που πέθανε, προσθέτοντας ότι η οικογένειά του παλεύει με μια «φρικτή τραγωδία».

Την ίδια ώρα, ο άλλος στρατιωτικός που χτυπήθηκε από πυρά «δίνει αγώνα για να κρατηθεί στη ζωή», καθώς νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με τον Τραμπ.

Ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ ανακοίνωσε ότι το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών ξεκίνησε σήμερα έρευνα για τρομοκρατία, μετά το τραγικό περιστατικό.

«Πρόκειται για μια έρευνα για τρομοκρατία που βρίσκεται σε εξέλιξη», δήλωσε ο Πατέλ σε συνέντευξη Τύπου.

Πρόσθεσε πως ο ύποπτος της επίθεσης, ο 29χρονος Αφγανός Ραχμανουλάχ Λακανβάλ, είχε εργαστεί στο Αφγανιστάν με συμμαχικές δυνάμεις.

«Ερευνούμε πλήρως και αυτή την πτυχή του παρελθόνυτους του, ώστε να συμπεριλάβουμε τυχόν γνωστούς συνεργάτες του που βρίσκονται είτε στο εξωτερικό είτε εδώ στις ΗΠΑ, έτσι μοιάζει μια ευρεία διεθνής έρευνα για τρομοκρατία», τόνισε ο επικεφαλής του FBI.

Αμερικανικά ΜΜΕ μετέδωσαν νωρίτερα σήμερα πως ο Αφγανός υπήκοος, που πυροβόλησε εναντίον δύο στρατιωτών της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον, είχε εργαστεί με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στο Αφγανιστάν, προτού η αμερικανική κυβέρνηση τον μεταφέρει στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, ο ύποπτος, ηλικίας 29 ετών, είχε εργαστεί με τον αμερικανικό στρατό και τη CIA στο Αφγανιστάν και έφθασε στις ΗΠΑ ένα μήνα μετά την εσπευσμένη αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από τη χώρα αυτή στη διάρκεια της προεδρίας του δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν, τον Αύγουστο 2021.

Το Fox News επικαλείται τον διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ, σύμφωνα με τον οποίο ο ύποπτος είχε εργασθεί με τις ΗΠΑ στην Κανταχάρ, στο νότιο Αφγανιστάν, όπου βρισκόταν μία από τις πιο σημαντικές αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις.

Η εισαγγελέας των ΗΠΑ για την Περιφέρεια της Κολούμπια Τζανίν Πίρο δήλωσε πως οι δύο στρατιώτες που πυροβολήθηκαν είναι η 20χρονη Σάρα Μπέκστρομ και ο 24χρονος Άντριου Γουλφ.μ «Ένας μοναχικός ένοπλος άνοιξε πυρ απρόκλητα, σε στυλ ενέδρας, οπλισμένος με ένα περίστροφο 357 Smith και Wesson».