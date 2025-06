Μια οικογενειακή τραγωδία ήρθε στο φως της δημοσιότητας μετά την επίθεση από ρωσικά drones στην πόλη Τσερνίχιβ της Ουκρανίας.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ένας διασώστης κλήθηκε να επιχειρήσει σε μια διεύθυνση που του ήταν γνώριμη καθώς ήταν το σπίτι του εκεί.

Μάλιστα, όταν έφτασε εκεί είδε τον εγγονό του, την κόρη του και τη σύζυγό του να έχουν χάσει τη ζωή τους καθώς ήταν στο σπίτι την ώρα που αυτό κατέρρευσε μετά από την επίθεση της ρωσικής πλευράς.

«Χθες το βράδυ, η Ρωσία έπληξε το Πριλούκι στην περιοχή Τσερνίχιβ με έξι drones. Μια επιχείρηση διάσωσης συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας. Δυστυχώς, υπήρξαν τραυματισμοί και θάνατοι. Ένας από τους διασώστες έφτασε για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες ακριβώς στο σπίτι του – αποδείχθηκε ότι ένα drone “Shahed” είχε χτυπήσει το σπίτι του.

Last night, Russia struck Pryluky in the Chernihiv region with six attack drones. A rescue operation continued throughout the night. Unfortunately, there have been injuries and fatalities. One of the rescuers arrived to deal with the aftermath right at his own home — it turned out that a Shahed drone had hit his house.