Όσκαρ: Η αναφορά του Conan O’ Brien στο σκάνδαλο Έπσταϊν – “Οι Βρετανοί τουλάχιστον συλλαμβάνουν τους παιδόφιλους” (βίντεο)

Η υπόθεση Έπσταϊν αποτέλεσε το κεντρικό θέμα στον εναρκτήριο μονόλογο του οικοδεσπότη των Όσκαρ, Conan O’ Brien, ο οποίος αναφέρθηκε στη σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου.

Συγκεκριμένα, ο παρουσιαστής των Όσκαρ αναφέρθηκε στο γεγονός πως φέτος δεν υπήρχαν Βρετανοί υποψήφιοι στις κατηγορίες Α΄ Ανδρικού και Α΄ Γυναικείου Ρόλου κάνοντας σαφή σύνδεση με το σκάνδαλο του Τζέφρι Έπσταϊν.

Conan O’Brien jokes during his opening monologue at the #Oscars that there are no British nominees in the Best Actor or Actress categories because “they arrest their pedophiles.”



«Είναι η πρώτη φορά από το 2012 που δεν έχουμε Βρετανούς υποψήφιους για τις κατηγορίες Α’ Γυναικείου και Ανδρικού Ρόλου», είπε αρχικά παριστάνοντας στη συνέχεια έναν Βρετανό πολίτη.

«Τουλάχιστον εμείς συλλαμβάνουμε τους παιδόφιλούς μας», σχολίασε με το κοινό να γελά και να ξεσπά σε χειροκροτήματα

Με το σχόλιο αυτό, ο Conan O’ Brien έκανε ευθεία αναφορά στην σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου και σε όλα τα ονόματα που εμπλέκονται έντονα στο σκάνδαλο Έπσταϊν και περιλαμβάνονται στους φακέλους του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης.