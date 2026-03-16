Όσκαρ 2026: Σάρωσε το “One Battle After Another” – Σε Τζόρνταν και Μπάκλεϊ τα βραβεία για τους Α’ ρόλους
Δείτε αναλυτικά τους νικητές των βραβείων της 98ης απονομής
Χωρίς μεγάλες ανατροπές κύλησε η απονομή των βραβείων Όσκαρ 2026, καθώς τα περισσότερα φαβορί επιβεβαίωσαν τις προβλέψεις.
Μεγάλος νικητής της 98ης απονομής αναδείχθηκε το φιλμ του Πολ Τόμας Άντερσον «One Battle After Another» (Μια μάχη μετά την άλλη), που κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, αποσπάνωντας συνολικά έξι αγαλματίδια.
Η ταινία επιβεβαίωσε τις φήμες ότι ήταν μεγάλο φαβορί, κερδίζοντας τα εξής βραβεία: Καλύτερη Ταινία, Καλύτερη Σκηνοθεσία, Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο, Καλύτερο Μοντάζ, Καλύτερο Casting και Καλύτερης Ερμηνείας Β΄Ανδρικού Ρόλου.
Το κορυφαίο βραβείο της βραδιάς ανακοίνωσαν στη σκηνή του Dolby Theatre στο Χόλιγουντ η Νικόλ Κίντμαν και ο Γιούαν ΜακΓκρέγκορ.
Το Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου πήγε στον Μάικλ Μπ. Τζόρνταν για το «Sinners», επικρατώντας των Τιμοτέ Σαλαμέ (Marty Supreme), Λεονάρντο ΝτιΚάπριο («Μια μάχη μετά την άλλη»), Ίθαν Χοκ (Blue Moon) και του βραζιλιάνου Βάγκνερ Μόουρα («Μυστικός Πράκτορας»).
Η Τζέσι Μπάκλεϊ τιμήθηκε με το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου για το «Hamnet». Το βραβείο παρουσίασε στη σκηνή η Μάικι Μάντισον, πρωταγωνίστρια της ταινίας «Anora», ολοκληρώνοντας έτσι τις μεγάλες κατηγορίες ερμηνείας της φετινής τελετής.
Ο Σον Πεν απέσπασε το Όσκαρ Β΄ Ανδρικού Ρόλου, η Έιμι Μάντιγκαν το Όσκαρ Β΄ Γυναικείου Ρόλου.
Επίσης, ξεχώρισε η νίκη της νορβηγικής ταινίας «Sentimental Value» στην κατηγορία Διεθνούς Ταινίας, αλλά και η ελληνική παρουσία, καθώς η ελληνικής καταγωγής Κασσάνδρα Κουλουκουντίς βραβεύτηκε στην κατηγορία Καλύτερου Κάστινγκ.
Το βραβείο Όσκαρ Σκηνοθεσίας απονεμήθηκε στον Πολ Τόμας Άντερσον για την ταινία «One Battle After Another», καταφέρντοντας να επικρατήσει των Ρόουζ Μπερν (If I Had Legs I’d Kick You), Έμα Στόουν («Bugonia»), Ρενάτε Ράινσβε («Συναισθηματική αξία») και Κέιτ Χάντσον (Song Sang Blue).
Στο κλαμπ των τριών Όσκαρ ο Σον Πεν
Ο απών από την απονομή των 98ων Οσκαρ, Σον Πεν, κέρδισε το Όσκαρ Β΄ Ανδρικού Ρόλου για την ταινία «Μια μάχη μετά την άλλη» του Πολ Τόμας Άντερσον.
Πρόκειται για το τρίτο αγαλματίδιο της καριέρας του,επίδοση που τον τοποθετεί σε μια εξαιρετικά μικρή ελίτ ηθοποιών.
Ο Σον Πεν πρόσθεσε ένα ακόμη σημαντικό κεφάλαιο στην ήδη εντυπωσιακή καριέρα του, κερδίζοντας το Οσκαρ Β΄ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «Μια μάχη μετά την άλλη», τη μεγάλη νικήτρια.
Έτσι, ο Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης φτάνει τα τρία Όσκαρ ερμηνείας και εντάσσεται στο ξεχωριστό κλαμπ των ηθοποιών που έχουν καταφέρει το ίδιο επίτευγμα, δίπλα στους Ντάνιελ Ντέι Λιούις, Τζακ Νίκολσον και Γουόλτερ Μπρέναν.
Ο 66χρονος Πεν είχε ήδη τιμηθεί με Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου για τις ταινίες «Μυστικό ποτάμι» (2004) και «Milk» (2009), ερμηνείες που έχουν αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στη σύγχρονη κινηματογραφική ιστορία.
H ελληνικής καταγωγής Κασσάνδρα Κουλουκουντής πρώτη νικήτρια της κατηγορίας «Καλύτερου Casting»
Η γεννημένη στις ΗΠΑ, ελληνικής καταγωγής Κασσάνδρα Κουλουκουντής (Cassandra Kulukundis), είναι Αμερικανίδα διευθύντρια κάστινγκ και έγινε η πρώτη νικήτρια του Όσκαρ Καλύτερου Κάστινγκ για την ταινία «One Battle After Another».
Ο συνθέτης του «Sinners», ο πρώτος μουσικός του 21ου αιώνα που κατακτά τρία Όσκαρ
Η ταινία Sinners σημείωσε δύο ρεκόρ. Το πρώτο ήταν η ιστορική νίκη του Ludwig Göransson, καθώς έγινε ο πρώτος μουσικός του 21ου αιώνα που κατακτά τρία Βραβεία Όσκαρ για καλύτερη μουσική.
Είχε κερδίσει το ίδιο βραβείο για τις ταινίες «Black Panther» και «Oppenheimer».
Όσκαρ 2026: Αναλυτικά όλοι οι νικητές
Καλύτερη Ταινία
-One Battle after Another – Warner Bros
Σκηνοθεσία
-Paul Thomas Anderson για το One Battle after Another
Α’ Γυναικείος Ρόλος
-Jessie Buckley για το Hamnet
Α’ Ανδρικός Ρόλος
-Michael B. Jordan για το Sinners
Διασκευασμένο Σενάριο
-Paul Thomas Anderson για το One Battle after Another
Πρωτότυπο Σενάριο
-Ryan Coogler για το Sinners
B’ Γυναικείος Ρόλος
-Amy Madigan για το Weapons
Β’ Ανδρικός Ρόλος
-Sean Pen για το One Battle after Another
Μουσική
-Ludwig Gορansson για το Sinners
Κοστούμια
-Kate Hawley για το «Frankenstein»
Φωτογραφία
-Autumn Durald Arkapaw για το Sinners
Μοντάζ
-Andy Jurgensen για το One Battle after Another
Τραγούδι
-«Golden» από το «KPop Demon Hunters»
Σκηνογραφία
-Tamara Deverell για το «Frankenstein»
Δεθνής Ταινία
-«Sentimental Value» (Νορβηγία)
Ταινία Animation
-KPop Demon Hunters
Ντοκιμαντέρ – Μεγάλου Μήκους
-Mr. Nobody Against Putin
Ντοκιμαντέρ – Μικρού Μήκους
-All the Empty Rooms
Οπτικά Εφέ
-Avatar: Fire and Ash
Ήχος
-F1
Κομμώσεις και Μακιγιάζ
Frankenstein
Μικρού Μήκους Ταινία – Animation
-The Girl Who Cried Pearls
Μικρού Μήκους Ταινία – Live Action – Δύο οι νικητές καθότι σημειώθηκε ισοπαλία
Δύο οι νικητές λόγω ισοψηφίας:
-Two People Exchanging Saliva
-The Singers
Casting
-Κασάντρα Κουλουκούντις για το One Battle after Another
