«Όπου και να πάω όλοι με αγαπάνε» – Απίστευτο αυτοαποθεωτικό βίντεο από τον Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έδωσε στη δημοσιότητα με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης ένα αυτοαποθεωτικό βίντεο.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανήρτησε ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα Truth Social όπου αυτοαποθεώνεται, ενώ αυτό που συγκεντρώνει τα βλέμματα είναι πως στους στίχους του τραγουδιού, διάρκειας ενός λεπτού που παίζει στο βίντεο ακούγεται για 74 φορές το όνομα «Ντόναλντ Τραμπ».

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