Ομάν: Επίθεση με drone έπληξε δεξαμενές καυσίμων σε λιμάνι (Βίντεο)
Γεράσιμος Λυμπέρης

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν δεξαμενές καυσίμων στο λιμάνι της Σαλάλα του Ομάν, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, καθώς το Ιράν συνεχίζει να στοχοποιεί υποδομές του Κόλπου σε αντίποινα για τις επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ.

«Μια πηγή ασφαλείας ανέφερε ότι καταρρίφθηκαν πολλά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ενώ άλλα έπληξαν δεξαμενές καυσίμων στο λιμάνι της Σαλάλα», αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων του Ομάν, προσθέτοντας ότι δεν αναφέρθηκαν θύματα.

Η ιδιωτική εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας Vanguard Tech αναφέρει την αναστολή των εργασιών του λιμένα μετά την επίθεση στο νότιο τμήμα του.

