Ομάν: Επίθεση με drone έπληξε δεξαμενές καυσίμων σε λιμάνι (Βίντεο)

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν δεξαμενές καυσίμων στο λιμάνι της Σαλάλα του Ομάν, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, καθώς το Ιράν συνεχίζει να στοχοποιεί υποδομές του Κόλπου σε αντίποινα για τις επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ.

«Μια πηγή ασφαλείας ανέφερε ότι καταρρίφθηκαν πολλά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ενώ άλλα έπληξαν δεξαμενές καυσίμων στο λιμάνι της Σαλάλα», αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων του Ομάν, προσθέτοντας ότι δεν αναφέρθηκαν θύματα.

Breaking | After the failed attack targeting the port of Duqm, Oman, most likely Iranian drones struck oil storage tanks at the port of Salalah. At least three fuel tanks are now on fire, with thick smoke spreading across the port. The full extent of the damage is still unclear,… https://t.co/A5fwtPi36q pic.twitter.com/q5MQgiflI1— Basha باشا (@BashaReport) March 11, 2026

Η ιδιωτική εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας Vanguard Tech αναφέρει την αναστολή των εργασιών του λιμένα μετά την επίθεση στο νότιο τμήμα του.