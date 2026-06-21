Ξεκίνησαν οι τριμερείς συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ-Κατάρ στην Ελβετία – Ο Λίβανος και τα παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία στην κορυφή της ατζέντας

Τριμερείς συνομιλίες ξεκίνησαν πριν από λίγο στην Ελβετία ανάμεσα στο Ιράν, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Κατάρ στον ρόλο του μεσολαβητή με θέμα τον Λίβανο και τα παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, μετέδωσε η κρατική ιρανική τηλεόραση.

«Μία τριμερής σύσκεψη με την συμμετοχή του Ιράν, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Κατάρ σχετικά με τα θέματα μίας συνολικής εκεχειρίας στον Λίβανο και των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων διεξάγεται αυτήν την στιγμή» στην Ελβετία, μετέδωσε η ιρανική τηλεόραση.

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Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε, επικαλούμενο πηγή της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας ότι το Στενό του Ορμούζ δεν θα ανοίξει όσο δεν γίνεται σεβαστή η εκεχειρία στον Λίβανο και δεν εκδίδονται οι άδειες για την πώληση του ιρανικού πετρελαίου.

Υπενθυμίζεται ότι το σώμα των Φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε χθες το κλείσιμο του Ορμούζ αφού η Τεχεράνη κατηγόρησε το Ισραήλ ότι παραβιάζει την εκεχειρία που συμφωνήθηκε ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν συνεχίζοντας τις εχθροπραξίες στον Λίβανο και τις ΗΠΑ ότι δεν τηρούν την δέσμευσή τους να αναγκάσουν το Ισραήλ να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός.