Στην Ελβετία ο Ντι Βανς – Ξεκινούν οι κρίσιμες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με φόντο τις συγκρούσεις στον Λίβανο

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς έφτασε σήμερα στην Ελβετία, όπου αναμένεται να γίνουν συνομιλίες με το Ιράν για να δοθεί ένα διαρκές τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με εκπρόσωπό του.

Ο Βανς και η σύζυγός του έφτασαν στις 05:59 τοπική ώρα (06:59 ώρα Ελλάδος) στην αεροπορική βάση του Έμεν κοντά στη Λουκέρνη στην κεντρική Ελβετία, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ θα πλαισιώνεται από τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Οι κρίσιμες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ξεκινούν με φόντο τις συγκρούσεις στον Λίβανο που μαίνονται παρά την συμφωνία για κατάπαυση του πυρός αλλά και των υπογραφών του «μνημονίου κατανόησης» που έπεσαν την Πέμπτη από τον Ντόναλντ Τραμπ, στο παλάτι των Βερσαλλιών, στη Γαλλία.

Στην ιρανική αντιπροσωπεία που έχει φτάσει ήδη στην Ελβετία, θα συμμετέχουν ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, ο επικεφαλής της διπλωματίας, Αμπάς Αραγτσί και ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας Αμπντουλνασέρ Χεματί,

Το «μνημόνιο κατανόησης» προβλέπει την έναρξη διαπραγματεύσεων διάρκειας 60 ημερών προκειμένου να καταλήξουν σε οριστική συμφωνία, με κεντρικό ζήτημα το ιρανικό πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας.

«Προπαρασκευαστικές» συνομιλίες άρχισαν ήδη από χθες ανάμεσα σε διπλωμάτες, σύμφωνα με τη Βέρνη.

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε πως διεξήχθησαν «τεχνικές» συζητήσεις ανάμεσα σε Ιρανούς και Αμερικανούς, παρόντων αντιπροσώπων του Κατάρ και του Πακιστάν, κρατών που μεσολαβούν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κατάσταση στον Λίβανο απειλεί τη συμφωνία

Ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαεΐ προειδοποίησε τις ΗΠΑ ότι η συμφωνία θα τεθεί «σε κίνδυνο» αν δεν εφαρμοστούν άμεσα οι ρήτρες του, αναφερόμενος στην κατάσταση στον Λίβανο, όπου οι συγκρούσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ συνεχίζονται.

Η συμφωνία προέβλεπε ρητώς τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα θέατρα μαχών ανεξαιρέτως, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου – η Τεχεράνη επέμεινε σε αυτό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε αντίποινα για τις ισραηλινές επιθέσεις τις τελευταίες ημέρες στον Λίβανο, η Ισλαμική Δημοκρατία ανακοίνωσε χθες το «κλείσιμο» του στενού του Ορμούζ.

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις διεμήνυσαν πως θα ληφθούν και «άλλα μέτρα» αν είναι απαραίτητο για να «πειθαναγκαστεί ο εχθρός να τηρήσει τις υποχρεώσεις» που αναλήφθηκαν με το μνημόνιο κατανόησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ντόναλντ Τραμπ, από την πλευρά του, απείλησε ότι θα επιβληθούν από την Ουάσιγκτον «διόδια» στο στενό του Ορμούζ σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη.

«Δεν θα υπάρξουν διόδια στο στενό του Ορμούζ κατά τη διάρκεια των 60 ημερών της περιόδου κατάπαυσης του πυρός και δεν θα υπάρξουν διόδια αφού εκπνεύσει, εκτός αν επιβληθούν από τις ΗΠΑ, αν δεν εξευρεθεί συμφωνία, για τις υπηρεσίες που παρέχουν ως φύλακες άγγελοι των χωρών της Μέσης Ανατολής, για να αποζημιωθούν για παρελθόντα, τρέχοντα και μελλοντικά κόστη», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Ιράν έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ, όταν ξέσπασε ο πόλεμος, προκαλώντας παγκόσμια κρίση μιας και από τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδ διερχόταν προηγουμένως το 20% των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται παγκοσμίως, εκτινάσσοντας προς τα πάνω τις τιμές του πετρελαίου.

Iran’s negotiating team arrived in Zurich, Switzerland. pic.twitter.com/iYt8RTothb— Iran in India (@Iran_in_India) June 20, 2026

Η Τεχεράνη έχει αναφερθεί επανειλημμένα στο ενδεχόμενο επιβολής «τελών» για παρεχόμενες υπηρεσίες σε πλοία που θέλουν να το διασχίσουν.

Το να ανοίξει εκ νέου το στενό αποτελούσε στοιχείο-κλειδί της συμφωνίας. Μετά το κλείσιμό του εκ νέου που ανακοινώθηκε από την Τεχεράνη, το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») ανέφερε πως οι δυνάμεις του παραμένουν «παρούσες και σε επαγρύπνηση».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι διελεύσεις συνεχίζονταν με ασφάλεια στο στενό του Ορμούζ χθες Σάββατο, έκανε λόγο για 55 εμπορικά πλοία που το διέσχισαν.

"We want to get this thing kicked off the right way."



Vice President JD Vance is heading to Switzerland as the Trump administration looks to build on this week’s ceasefire agreement and restart direct negotiations with Iran.



“There’s a lot to discuss, but we’re going to go… pic.twitter.com/tg27BrsZYZ— Fox News (@FoxNews) June 20, 2026

Παρά την αμερικανοϊρανική συμφωνία, και παρά τη νέα κατάπαυση του πυρός που αναγγέλθηκε την Παρασκευή, ο στρατός του Ισραήλ και το κίνημα Χεζμπολάχ, συνεχίζουν τα τελευταία 24ωρα τις συγκρούσεις στον νότιο Λίβανο, όπου ισραηλινές επιχειρήσεις στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 24 ανθρώπους χθες Σάββατο.

«Όλος ο κόσμος φοβάται», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Φάντι Ζαγιάτ, κάτοικος του χωριού Τάιρ Ντέμπα.