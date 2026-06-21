Τραμπ σε Ιράν: «Σταματήστε τη Χεζμπολάχ αλλιώς θα σας χτυπήσουμε πολύ σκληρά»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέες απειλές κατά του Ιράν το απόγευμα της Κυριακής 21/6.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ το Ιράν θα πρέπει να σταματήσει τη Χεζμπολάχ στο να προκαλεί προβλήματα αλλιώς, οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν πολύ σκληρά την Τεχεράνη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το Ιράν πρέπει να σταματήσει αμέσως τους ακριβοπληρωμένους πληρεξουσίους του στον Λίβανο από το να προκαλούν προβλήματα. Αν δεν το κάνουν, θα χτυπήσουμε ξανά το Ιράν πολύ σκληρά, όπως ακριβώς κάναμε την περασμένη εβδομάδα, μόνο που ήταν πιο σκληρά» ανέφερε ο Τραμπ.