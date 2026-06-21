Σήμερα το απόγευμα οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία – Στο επίκεντρο των συζητήσεων η κατάσταση στον Λίβανο

Το απόγευμα της Κυριακής 21 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν οι συνομιλίες ανάμεσα στις αντιπροσωπίες των ΗΠΑ και του Ιράν στην Ελβετία, μετά και την άφιξη των Τζέι Ντι Βανς, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Το ιρανικό ΥΠΕΞ επιβεβαίωσε πως τα δύο μέρη θα συνομιλήσουν για το «μνημόνιο κατανόησης» μαζί με ομάδες διαμεσολάβησης του Πακιστάν και του Κατάρ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι η κατάσταση στον Λίβανο θα είναι το «βασικό» θέμα των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna.

«Το σιωνιστικό καθεστώς συνεχίζει να παραβιάζει τις δεσμεύσεις του για τον Λίβανο. Αυτό θα είναι το βασικό θέμα των σημερινών συνομιλιών», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ προσθέτοντας ότι η αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του Ιράν και οι εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου θα συζητηθούν επίσης,

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ⁠Fars μετέδωσε επικαλούμενο στρατιωτική πηγή ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά και ότι το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης δεν έχει εκδώσει άδειες για την διέλευση κανενός πλοίου μέχρι νεωτέρας.

Το σώμα των Φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε χθες το κλείσιμο του Ορμούζ αφού η Τεχεράνη κατηγόρησε το Ισραήλ ότι παραβιάζει την εκεχειρία που συμφωνήθηκε ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν συνεχίζοντας τις εχθροπραξίες στον Λίβανο και τις ΗΠΑ ότι δεν τηρούν την δέσμευσή τους να αναγκάσουν το Ισραήλ να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός.