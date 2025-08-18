Επανεκκίνηση συνομιλιών στον Λευκό Οίκο – Οι ηγέτες μόνοι στο Οβάλ Γραφείο μετά το τηλεφώνημα Τραμπ-Πούτιν

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες, οι συνομιλίες ξανάρχισαν στο Λευκό Οίκο σε μορφή ηγετών.

Συγκεκριμένα εκπρόσωπος του Ουκρανού προέδρου δήλωσε σε μήνυμα του προς τους δημοσιογράφους: «Μετά από ένα διάλειμμα, οι συνομιλίες ξαναρχίζουν στο Οβάλ Γραφείο σε μορφή μόνο για ηγέτες».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μπέρδεμα υπήρξε διότι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσαν ότι η συνάντηση στην Ανατολική Αίθουσα, στην οποία συμμετείχαν και άλλοι αξιωματούχοι, είχε ολοκληρωθεί.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να διέκοψε τις συνομιλίες με τους Ευρωπαίους ηγέτες και τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ προκειμένου να μιλήσει τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Bild.

Επικοινωνία Τραμπ με Πούτιν

Για 40 λεπτά μίλησαν ο Τραμπ και ο Πούτιν κατά τη διάρκεια των συνομιλιών του με τους Ευρωπαίους ηγέτες, όπως επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο.

Έναν εκπρόσωπο του Πούτιν επικαλέστηκαν τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι πραγματοποιήθηκε η τηλεφωνική επικοινωνία.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτηση στο Truth Social ανέφερε ότι μετά το πέρας των συναντήσεων: «τηλεφώνησα στον Πρόεδρο Πούτιν και άρχισα τις προετοιμασίες για μια συνάντηση, σε τοποθεσία που θα καθοριστεί, μεταξύ του Προέδρου Πούτιν και του Προέδρου Ζελένσκι.

Μετά τη συνάντηση αυτή, θα πραγματοποιηθεί μια τριμερής συνάντηση, στην οποία θα συμμετάσχουν οι δύο Πρόεδροι και εγώ».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημειώνεται ότι αρχικά το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε την επικοινωνία μεταξύ των δύο προέδρων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

FT: Η Ουκρανία υπόσχεται να αγοράσει όπλα 100 δισ. δολαρίων χρηματοδοτούμενα από την Ευρώπη

Οι Financial Times, ανέφεραν ότι η Ουκρανία υπόσχεται να αγοράσει όπλα αξίας 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις ΗΠΑ, χρηματοδοτούμενα από την Ευρώπη, ως μέρος μιας συμφωνίας για την εξασφάλιση εγγυήσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την ασφάλειά της μετά από μια ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία.

Μάλιστα η εφημερίδα πρόσθεσε ότι σύμφωνα με τις προτάσεις, η Ουκρανία και οι ΗΠΑ θα συνάψουν επίσης συμφωνία αξίας 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την παραγωγή drones με ουκρανικές εταιρείες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εργαζόμαστε για ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας» λέει η Φον ντερ Λάιεν

Τις δηλώσεις της Ούρσουλας φον ντερ Λάιεν μετέδωσε το γαλλικό πρακτορείο.

«Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή αφού συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία» είπε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσίευσε ένα μήνυμα μετά τη συνάντηση στην Ουάσινγκτον.

Δημοσίευσε μια φωτογραφία των ηγετών μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο με το μήνυμα: «Είμαστε εδώ, ως σύμμαχοι και φίλοι, για την ειρήνη στην Ουκρανία και στην Ευρώπη».

We are here, as allies and friends, for peace in Ukraine and in Europe.



This is an important moment, as we continue to work on strong security guarantees for Ukraine and a lasting and durable peace. pic.twitter.com/FFF0Fqcq6y— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 18, 2025

«Ιστορική» η σημερινή μέρα

Το θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας μονοπώλησε τις δηλώσεις των ηγετών της Ουκρανίας και των άλλων χωρών αμέσως μετά τις τοποθετήσεις του Ντόναλντ Τραμπ κατά την έναρξη της ιστορικής συνόδου στον Λευκό Οίκο σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε ότι είναι σημαντικό να δώσουν οι ΗΠΑ ηχηρό μήνυμα ότι είναι διατεθειμένες να παράσχουν εγγυήσεις ασφαλείας». Έπειτα ο Ζελένσκι, όπως και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τόνισαν ότι πρέπει να επιστρέψουν τα παιδιά που έχουν απαχθεί από την Ουκρανία. Με την ευκαιρία αυτή ο Ζελένσκι ευχαρίστησε για άλλη μια φορά την πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, που ασχολήθηκε με το θέμα αυτό.

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς ζήτησε να ασκηθεί πίεση στη Ρωσία ώστε να υπάρξει κατάπαυση του πυρός μέχρι την επόμενη, τριμερή συνάντηση. Για αυτήν την τριμερή συνάντηση, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν είπε ότι θα πρέπει να ακολουθήσει και μια πολυμερής επειδή «όταν μιλάμε για εγγυήσεις ασφαλείας μιλάμε για την ασφάλεια όλης της Ευρώπης.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε «ιστορική» τη σημερινή ημέρα, σχολιάζοντας ότι η τριμερής είναι «το απολύτως λογικό επόμενο βήμα» που πρέπει να γίνει ενώ η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι είπε ότι αυτή η «πολύ σημαντική ημέρα σηματοδοτεί μια νέα φάση» επειδή «είμαστε όλοι εδώ μαζί ενωμένοι. Θα συζητήσουμε για πολύ σημαντικά θέματα, το πρώτο εκ των οποίων είναι οι εγγυήσεις ασφαλείας στο πρότυπο του Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ και πώς δεν θα ξανασυμβεί τέτοιος πόλεμος».

«Πολύ θετικό βήμα» χαρακτήρισε τη σύγκληση μιας τριμερούς και ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ, σημειώνοντας ότι «τις τελευταίες εβδομάδες σημειώθηκε μεγαλύτερη πρόοδος απ’ όση είχε επιτευχθεί τα προηγούμενα χρόνια».