Ο Ζελένσκι φόρεσε σακάκι στη συνάντησή του με τον Τραμπ

Με σακάκι πήγε σήμερα, Δευτέρα (18/08) ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να συναντήσει τον Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο.

Υπενθυμίζεται ότι στην προηγούμενη συνάντηση του Ζελένσκι με τον Τραμπ είχε γίνει θέμα η ενδυμασία του Ουκρανού προέδρου, το οποίο είχε οδηγήσει σε διπλωματικό φιάσκο.

Zelensky puts on a jacket before his meeting with Trump. pic.twitter.com/uH8W8U59eL— Clash Report (@clashreport) August 18, 2025

Ο Τραμπ περίμενε πιο επίσημη ενδυμασία

Σύμφωνα με το Axios, ο πρόεδρος των ΗΠΑ περίμενε μια πιο επίσημη ενδυμασία από τον Ουκρανό ομόλογο του από τη στρατιωτικού τύπου τον προηγούμενο Φεβρουάριο, γεγονός που φάνηκε να τον ενόχλησε ιδιαιτέρως.

«Ο πρόεδρος θα φορά κουστούμι»

Η Ελβίρα Γκασάνοβα, η οποία επιμελείται την εμφάνιση του Ουκρανού Προέδρου έδωσε την απάντηση για το τι θα φορέσει ο Ζελένσκι για τη συνάντηση με τον Τραμπ.

«Αυτήν τη φορά ο Πρόεδρος θα φορά κοστούμι», δήλωσε στο Politico και πρόσθεσε: «Ωστόσο, το στιλ παραμένει στρατιωτικό με τον ίδιο συμβολισμό: είναι ο αρχηγός Κράτους που βρίσκεται σε πόλεμο».

Ωστόσο η ενδυμασία του Ζελένσκι πέρα από στρατιωτική και επίσημη, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και χειμερινή, παρά το γεγονός ότι στην Ουάσιγκτον η θερμοκρασία κατά την άφιξή του στον Λευκό Οίκο ήταν 24°C.