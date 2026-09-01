Κερύνεια: Το καταμαράν είχε ζημιές από προηγούμενη κακοκαιρία – Νέο συγκλονιστικό βίντεο από τη βύθισή του

Συνεχείς είναι οι αποκαλύψεις σχετικά με το τραγικό ναυάγιο του καταμαράν με τους 8 νεκρούς και τους 20 αγνοούμενους στην Κερύνεια.

Συγκεκριμένα, τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το Filo Jet είχε υποστεί ζημιές λίγες ημέρες νωρίτερα όταν βρέθηκε εν μέσω κακοκαιρίας και ότι οι χειρισμοί του καπετάνιου συνετέλεσαν στο τραγικό αποτέλεσμα.

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Σύμφωνα με αρθρογράφο της Hurryiet, που επικαλείται πληροφορίες από ασφαλιστικές εταιρείες, οι ρωγμές που προκάλεσαν τη βύθιση του πλοίου δεν δημιουργήθηκαν την ημέρα του ατυχήματος αλλά είχαν προκληθεί από προηγούμενη κακοκαιρία όταν το πλοίο τύπου καταμαράν βρέθηκε αντιμέτωπο με κύματα 4-4,5 μέτρων λόγω των ανέμων με ταχύτητα 30 κόμβων. «Έβγαλαν το πλοίο σε κακές καιρικές συνθήκες. Το πλοίο χτυπιόταν, έπεφτε πάνω στα κύματα με μεγάλη δύναμη» είπαν οι ειδικοί στον Τούρκο δημοσιογράφο.

Οι πηγές που επικαλείται, μάλιστα, υποστηρίζουν ότι διαθέτουν και βιντεοληπτικό υλικό που αποδεικνύει ότι το πλοίο είχε ρωγμές και, όμως, ο καπετάνιος και το πλήρωμα απέπλευσαν κανονικά από την κατεχόμενη Κερύνεια.

Παράλληλα, η εφημερίδα Sabah μεταφέρει ότι το πλοίο που είχε τεθεί σε ακινησία για επτά χρόνια καθώς είχε κατασχεθεί λόγω αδυναμίας της εταιρείας εκμετάλλευσης να εξοφλήσει τις οφειλές της προς εργαζομένους και άλλους πιστωτές, είχε επισκευαστεί με μπαλώματα.

Κατά το ίδιο δημοσίευμα, οι έρευνες μετά την τραγωδία δείχνουν ότι το Filo Jet άρχισε να παίρνει νερά από το σημείο όπου είχε γίνει η επισκευή καθώς τα κύματα δημιούργησαν άνοιγμα περίπου 1,5-2 μέτρων, με αποτέλεσμα το πλοίο να γεμίσει γρήγορα με νερό.

Σημειώνεται, δε, ότι στο πιστοποιητικό κλάσης του πλοίου αναφέρεται πως «το πλοίο δεν μπορεί να αναχωρήσει από το λιμάνι όταν το ύψος των κυμάτων υπερβαίνει τα 3 μέτρα», όμως η Λιμενική Αρχή έδωσε άδεια απόπλου παρά το γεγονός ότι στην περιοχή υπήρχε καταιγίδα.

Σύμφωνα με τα επίσημα έγγραφα επιθεώρησης που εξασφάλισε η Sabah, η τελευταία ολοκληρωμένη επιθεώρηση για το πιστοποιητικό κλάσης του ταχύπλοου καταμαράν, με αριθμό IMO 8962034, που ανήκει στη Filo Denizcilik, πραγματοποιήθηκε στις 4 Μαρτίου 2024. Τα τεχνικά όρια που αναφέρονταν στο επίσημο έγγραφο και τα οποία αποδείχθηκαν καθοριστικής σημασίας για την τραγωδία ήταν τα εξής:

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Κύματα ύψους 0-2 μέτρων: μέγιστη ταχύτητα 32 κόμβων.

Κύματα ύψους 2-3 μέτρων: μέγιστη ταχύτητα 27 κόμβων.

Κύματα άνω των 3 μέτρων: το πλοίο απαγορευόταν απολύτως να αναχωρήσει από το λιμάνι και, εάν βρισκόταν ήδη εν πλω, έπρεπε να αναζητήσει καταφύγιο κινούμενο με χαμηλή ταχύτητα.

Παράλληλα, ένα ένα νέο συγκλονιστικό βίντεο να έρχεται στο φως.

📌 Girne açıklarında alabora olan gemiden yeni görüntüler ortaya çıktı



▪️ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Girne Limanı’ndan ayrılan yolcu gemisi, limanın yaklaşık 7 kilometre açığında alabora oldu. 259 yolcu ve 8 mürettebat olmak üzere toplam 267 kişinin bulunduğu gemiye ait… pic.twitter.com/PkYTJPiBg9 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ August 31, 2026

Σε αυτό διακρίνονται αρκετοί επιβάτες με τα σωσίβια να βρίσκονται μέσα τη θάλασσα, ενώ το καταμαράν έχει αρχίσει να παίρνει κλίση. Κάποιοι άλλοι προσπαθούν να κρατηθούν από το πλοίο με τις εικόνες να σοκάρουν.

Τα λάθη του καπετάνιου

Κατά τους ειδικούς που μίλησαν στη Hurryiet, καθοριστικοί αποδείχθηκαν και οι χειρισμοί του καπετάνιου Μουσταφά Οζ, ο οποίος είχε 25 χρόνια προϋπηρεσίας.

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Όπως αναφέρουν «αν ο καπετάνιος είχε σταματήσει, αν δεν είχε συνεχίσει να κινείται, θα μπορούσε να είχε αποβιβάσει όλους τους επιβάτες. Τι έκανε; Έστριψε απότομα το πλοίο προς τα δεξιά. Δηλαδή, έστρεψε το πηδάλιο προς τη δεξιά πλευρά του πλοίου. Αποτέλεσμα της κίνησης αυτής ήταν το νερό που γέμισε τον κενό χώρος που υπάρχει στο κατάστρωμα του πλοίου, κάτω από το σαλόνι των επιβατών, να προκαλέσει την ανατροπή και βύθιση. Αν το νερό γεμίσει μόνο τη μία πλευρά των πλωτήρων του καταμαράν, το πλοίο δεν θα βυθιστεί. Έτσι είναι κατασκευασμένα αυτά τα πλοία. Δεν βυθίζονται ακόμη και αν υπάρχει νερό μόνο στη μία πλευρά. Ωστόσο, επειδή ο καπετάνιος έκανε απότομη στροφή, έγειρε το πλοίο προς τη μία πλευρά και το βύθισε».