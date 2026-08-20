Σκιάθος: Άγριος καβγάς Βρετανών τουριστών με ταξιτζή για ένα… παράθυρο – Τον χτύπησαν στο κεφάλι

Άγριο επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Σκιάθο, με πρωταγωνιστές δύο Βρετανούς τουρίστες, εκ των οποίων ο ένας ανήλικος, και έναν οδηγό ταξί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του gegonota.news, όλα ξεκίνησαν όταν οι δύο τουρίστες επιβιβάστηκαν στο ταξί προκειμένου να μεταβούν στο κατάλυμά τους.

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Κατά τη διάρκεια της διαδρομής προκλήθηκε αρχικά λεκτικός διαπληκτισμός για το άνοιγμα του παραθύρου της πίσω πόρτας.

Μέσα σε λίγα λεπτά, ωστόσο, η κατάσταση ξέφυγε και ακολούθησε συμπλοκή μεταξύ των εμπλεκομένων.

Τραυματίστηκε στο κεφάλι ο οδηγός ταξί

Από το επεισόδιο τραυματίστηκε στο κεφάλι ο οδηγός του ταξί, ενώ ελαφρύτερα τραυματίστηκε και ο ανήλικος Βρετανός, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Σκιάθου, οι οποίοι ακινητοποίησαν τους δύο τουρίστες.

Ο ταξιτζής μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Σκιάθου, όπου χρειάστηκε να του γίνουν ράμματα στο κεφάλι.

Σκιάθος: Τέσσερις συλλήψεις μετά το επεισόδιο

Οι δύο Βρετανοί συνελήφθησαν για επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενώ συνελήφθη και ο οδηγός ταξί για πρόκληση σωματικής βλάβης αδύναμου ατόμου.

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Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη και του πατέρα του ενός Βρετανού για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου.

Την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Σκιάθου.