Όλα τα βλέμματα στο Ισραήλ: Στις 8 το πρωί η απελευθέρωση των 20 ομήρων από τη Χαμάς – LIVE εικόνα

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την απελευθέρωση των 20 ζωντανών ομήρων του Ισραήλ που κρατούνται από τη Χαμάς σε διάφορα σημεία της Γάζας, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστινίων κρατουμένων.

Σύμφωνα με πληροφορίες τις οποίες μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, η απελευθέρωση των τελευταίων ομήρων από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα και συμμάχους του στη Λωρίδα της Γάζας αναμένεται να αρχίσει στις 08:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στον λεγόμενο διάδρομο Νετσαρίμ και να συνεχιστεί στις 10:00 στη Χαν Γιούνις.

Οι 20 όμηροι που εκτιμάται ότι είναι ζωντανοί:

Η Χαμάς αναμένεται να παραδώσει τους 20 ομήρους στον Ερυθρό Σταυρό και στη συνέχεια από μία ειδική μονάδα του ισραηλινού στρατού θα μεταφερθούν στην περιοχή που βρίσκεται υπό την ισραηλινή κατοχή μέσα στη Λωρίδα της Γάζας.

Ζωντανή εικόνα από την αεροπορική βάση Ρεΐμ:

Δείτε LIVE εικόνα από την Πλατεία Ομήρων στο Τελ Αβίβ:

Οι Ισραηλινοί όμηροι θα φτάσουν στη στρατιωτική βάση Ρέιμ στο νότιο Ισραήλ, όπου είναι έντονη η παρουσία της Αστυνομίας όπως και των Δυνάμεων Ασφαλείας, ώστε η διαδικασία να εξελιχθεί με ασφάλεια και ομαλά.

Στη στρατιωτική βάση, θα τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και θα συναντηθούν με τις οικογένειες τους που ήδη έχουν φτάσει στο σημείο.

Επίσης, έξω από τη στρατιωτική βάση, εκτός από τους συγγενείς των ομήρων, βρίσκονται και πολλοί πολίτες, προκειμένου να πανηγυρίσουν την απελευθέρωση των ομήρων που παρέμειναν μέσα στη Λωρίδα της Γάζας επί δύο ολόκληρα χρόνια.

Εν τω μεταξύ, τα ισραηλινά νοσοκομεία βρίσκονται σε πλήρη συναγερμό, έτσι ώστε μετά την άφιξη των ομήρων στην στρατιωτική βάση να μεταφερθούν με ελικόπτερα σε τρία νοσηλευτικά ιδρύματα του κεντρικού Ισραήλ.

Όσον αφορά στις σορούς των 28 νεκρών ομήρων η παράδοσή τους θα γίνει σε μία δεύτερη φάση, ωστόσο ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό το πότε.

Υπάρχει μία προβλεπόμενη διαδικασία όπου αναμένεται να γίνει τελετή μέσα στη Λωρίδα της Γάζας, όπου τα φέρετρα θα καλυφθούν με την ισραηλινή σημαία και θα ακολουθήσει η τελετή που είθισται σύμφωνα με την εβραϊκή θρησκεία και στη συνέχεια θα γίνει η διαδικασία για την επιστροφή τους σε ισραηλινό έδαφος και να παραδοθούν στις οικογένειες τους.

Μάλιστα, όταν πρόκειται για κάποιο στρατιώτη η σορός θα μεταφερθεί σε στρατιωτική βάση για την ταφή, ενώ εάν πρόκειται για κάποιον πολίτη θα γίνεται συνεννόηση με την οικογένεια.

Μόλις επιστρέψουν όλοι οι όμηροι, θα δοθούν ως αντάλλαγμα οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι, για τους οποίους και αναφέρθηκε εμπλοκή, ως προς το αίτημα της Χαμάς για αποφυλάκιση υψηλόβαθμων στελεχών της με πρώτο τον Μαρουάν Μπαργούτι.

Πάντως, το Ισραήλ από την πλευρά του διεμήνυσε οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι, οι οποίοι μετήχθησαν σε δυο συγκεκριμένα κέντρα κράτησης, δεν θα αφεθούν ελεύθεροι παρά αφού επιβεβαιωθεί ότι οι όμηροι παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό.

Οι ισραηλινές αρχές ωστόσο προεξοφλούν πως δεν θα επιστραφούν όλες οι σοροί των ομήρων που έχουν αποβιώσει σήμερα. Σε κάθε περίπτωση, «διεθνής οργανισμός», όπως έχει συμφωνηθεί «στο πλαίσιο» της κατάπαυσης του πυρός, θα βοηθήσει «να εντοπιστούν οι (σ.σ. νεκροί) όμηροι αν δεν έχουν βρεθεί και απελευθερωθεί» εντός της ημέρας, σύμφωνα με την κ. Μπεντροσιάν.

Στο Ισραήλ ο Τραμπ – Συγκάλεσε «Σύνοδο ειρήνης» στην Αίγυπτο

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται στο Ισραήλ στις 09:20 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας). Αφού συναντηθεί με τον κ. Νετανιάχου, θα δει συγγενείς ομήρων και θα εκφωνήσει ομιλία στην Κνέσετ, στην ισραηλινή Βουλή.

«Ο πόλεμος τελείωσε. Το καταλαβαίνετε αυτό;», είπε ο ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος λίγη ώρα μετά την αναχώρηση από την αεροπορική βάση Άντριους.

Από την πλευρά του ο κ. Νετανιάχου έκρινε πως το Ισραήλ κατήγαγε «τεράστιες νίκες, νίκες που αποσβόλωσαν ολόκληρο τον κόσμο», σπεύδοντας να προσθέσει «πρέπει να σας πω ότι ο αγώνας δεν τελείωσε».

Μετά την ολιγόωρη διαμονή του στο Ισραήλ, ο κ. Τραμπ αναμένεται στην Αίγυπτο, όπου θα συμπροεδρεύσει με τον αιγύπτιο ομόλογό του Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι σε «σύνοδο για την ειρήνη» στη Γάζα, με τη συμμετοχή 20 και πλέον άλλων ηγετών κρατών και κυβερνήσεων και του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Ανάμεσα στα διακυβεύματα: η διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας, που έχει υποστεί πελώρια καταστροφή έπειτα από δυο χρόνια πολέμου.

Οι χώρες που μεσολάβησαν για να κλειστεί η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας σκοπεύουν να υπογράψουν έγγραφο που θα εγγυάται την εφαρμογή της, ανέφερε διπλωματική πηγή, συμπληρώνοντας πως οι χώρες που θα το προσυπογράψουν θα είναι «οι ΗΠΑ, η Αίγυπτος, το Κατάρ και πιθανόν η Τουρκία».

Κανένας αξιωματούχος του Ισραήλ δεν θα βρίσκεται στο Σαρμ ελ Σέιχ, ούτε αντιπρόσωπος της Χαμάς. Το Ιράν, που υποστηρίζει για χρόνια αυτή την τελευταία, ξεκαθάρισε πως επίσης δεν πρόκειται να συμμετάσχει στη σύνοδο.

Παράλληλα με την προοδευτική απόσυρση των μονάδων του ισραηλινού στρατού, που λέει ότι ελέγχει το 53% της Λωρίδα της Γάζας, το αμερικανικό σχέδιο προβλέπει μεταγενέστερη φάση κατά την οποία η Χαμάς δεν θα ασκεί πλέον την εξουσία στον παλαιστινιακό θύλακο, όπου ανέλαβε τη διακυβέρνηση το 2007, και το οπλοστάσιό της θα καταστραφεί. Στελέχη της Χαμάς ωστόσο αποκλείουν τον αφοπλισμό της.

Με βάση το σχέδιο των ΗΠΑ, τη διακυβέρνηση θα αναλάβει «παλαιστινιακή επιτροπή», που θα είναι «τεχνοκρατική και απολιτική» υπό «την επίβλεψη και τον έλεγχο νέου διεθνούς οργάνου μετάβασης» με επικεφαλής τον ίδιο τον αμερικανό πρόεδρο Τραμπ.