Οικογενειακή τραγωδία στη Γερμανία: Άνδρας σκότωσε σύντροφο και παιδιά, αυτοκτόνησε αμέσως μετά

Πυροβόλησε τη σύντροφο του και τα δύο ανήλικα παιδιά του, ένα αγόρι εννέα ετών και ένα κορίτσι, ένας άνδρας στο Όλντενμπουργκ της Κάτω Σαξωνίας στη Γερμανία. Στη συνέχεια έβαλε τέλος και στη δικιά του ζωή.

Το μεσημέρι της Δευτέρας (29/09) σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό, σε κτίριο κατοικιών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την Bild, η αστυνομία κλήθηκε από τους γείτονες και βρήκε στο σπίτι τέσσερα πτώματα. Το όπλο του δράστη ήταν δίπλα στα θύματα.

Μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστα τα κίνητρα του δράστη, ενώ η αστυνομία έχει ξεκινήσει την έρευνα της για το περιστατικό.