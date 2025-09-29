Λος Άντζελες: Βρετανός δολοφόνησε τη σύζυγό του για το βάρος της μετά την εγκυμοσύνη

Ένας Βρετανός δολοφόνησε τη σύζυγο του στο Λος Άντζελες στις ΗΠΑ, έπειτα από τσακωμό διότι η γυναίκα δεν είχε χάσει τα κιλά που είχε πάρει κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της.

Η Τζουν Μπάνιαν με καταγωγή από το Άραν της Σκωτίας είχε μετακομίσει στις ΗΠΑ για να πραγματοποιήσει το όνειρό της να γίνει δικηγόρος. Η 37χρονη δολοφονήθηκε στο σπίτι της, ένα χρόνο μετά την ίδρυση της δικής τη δικηγορικής εταιρείας που ειδικευόταν στο μεταναστευτικό δίκαιο.

Σύμφωνα με όσα γράφει η Daily Mail, στις 11 Σεπτεμβρίου βρέθηκε νεκρή η γυναίκα, με τραύματα στο λαιμό. Ο σύζυγός της, ο 25χρονος Τζόναθαν Άντονι Ρεντέρια, συνελήφθη και εις βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για φόνο αλλά και ακρωτηριασμό. Η εγγύησή του ορίστηκε σε 3,4 εκατομμύρια ευρώ.

Ο 25χρονος ομολόγησε ότι αυτός και η Τζουν είχαν διαφωνήσει σχετικά με την «αποτυχία της να χάσει βάρος μετά την εγκυμοσύνη της», είπαν οι εισαγγελείς. Έπειτα πρόσθεσαν ότι εκείνη άρχισε να πακετάρει τα πράγματά της και του είπε ότι δεν θα τον άφηνε να ξαναδεί την κόρη του.

Επίσης ο άνδρας ομολόγησε πως στραγγάλισε την γυναίκα. Τελευταία φορά η Τζουν εθεάθη ζωντανή στις 4 Σεπτεμβρίου, ενώ οι γείτονες είδαν τον Τζόναθαν να φεύγει από το σπίτι με το μωρό την επόμενη ημέρα.

Λίγες ώρες αργότερα, ο 25χρονος εθεάθη να κρατά σακούλες απορριμάτων. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, είχε αφήσει το παιδί στο σπίτι των γονιών του και γύρισε σπίτι για να σβήσει τα ίχνη του.

«Η Τζουν βρισκόταν σε κακοποιητική σχέση»

Γείτονες είπαν πως η Τζουν τους είχε εξομολογηθεί ότι βρισκόταν σε κακοποιητική σχέση. Ο Αριέλ Μίρελ, γείτονας της, είπε πως ο 25χρονος «δεν ήθελε η Τζουν να μιλάει σε συγκεκριμένους ανθρώπους, ήταν κακοποιητικός. Πάντα κάτι σχολίαζε για το σώμα και τα κιλά της. Ο τρόπος με τον οποίο πέθανε, τα βάσανα που πρέπει να υπέστη, ο φόβος, η βία, ο πόνος, όλα αυτά με κρατούν ξύπνιο τη νύχτα».

Η οικογένεια της Τζουν ζητά τώρα βοήθεια για να μεταφέρει τη σορό της «αγαπημένης κόρης, αδελφής, ανιψιάς, ξαδέλφης και φίλης» πίσω στη Σκωτία. Η καλύτερή της φίλη, Βίκυ Τουλίκα, δημιούργησε μια σελίδα GoFundMe η οποία μέχρι χθες είχε συγκεντρώσει περισσότερα από 6.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα η φίλη της, έγραψε: «Η Τζουν ήταν γνωστή για τη ζωντανή της προσωπικότητα, το μεταδοτικό της γέλιο και την συμπονετική της καρδιά. Καταξιωμένη, κατείχε πολλά πτυχία, αλλά το επίτευγμα για το οποίο ήταν πιο περήφανη ήταν η απόκτηση του πτυχίου της νομικής. Με θάρρος και αποφασιστικότητα, η Τζουν μετακόμισε στην Αμερική για να δώσει τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου και να ακολουθήσει το όνειρό της να γίνει δικηγόρος υπεράσπισης. Εργάστηκε ακούραστα για να χτίσει μια καλύτερη ζωή για τον εαυτό της».

Στη σελίδα αναφέρεται ότι τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα καλύψουν «τα έξοδα επαναπατρισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα έξοδα κηδείας και ταφής, καθώς και τυχόν νομικά ή ταξιδιωτικά έξοδα που σχετίζονται με αυτή την τραγωδία», τα οποία «θα βοηθήσουν στην ανακούφιση αυτού του βάρους σε μια περίοδο βαθιάς θλίψης».