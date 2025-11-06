ΟΗΕ: Όλοι οι πολιτικοί κρατούμενοι δικαιούνται να αφεθούν ελεύθεροι

Σε ερώτηση σχετικά με το αν τα Ηνωμένα Έθνη προτίθενται να απευθύνουν παρόμοια έκκληση με εκείνη του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την απελευθέρωση του πρώην συμπροέδρου και βουλευτή του φιλοκουρδικού κόμματος HDP της Τουρκίας, Σελαχατίν Ντεμιρτάς, απάντησε ο Αναπληρωτής Εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Φαρχάν Χακ, κατά τη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης Τύπου στα κεντρικά γραφεία του Διεθνούς Οργανισμού στη Νέα Υόρκη.

Ο κ. Χακ δήλωσε ότι «θα αφήσουμε το ζήτημα στα χέρια του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων». «Από τη δική μας πλευρά, πιστεύουμε ότι όλοι οι πολιτικοί κρατούμενοι δικαιούνται να αφεθούν ελεύθεροι», πρόσθεσε.