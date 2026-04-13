ΟΗΕ: Ο πόλεμος θα μπορούσε να ωθήσει 32 εκατομμύρια ανθρώπους στη φτώχεια παγκοσμίως

Άλλα 32 εκατομμύρια άνθρωποι θα μπορούσαν να οδηγηθούν στη φτώχεια παγκοσμίως λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με έκθεση του ΟΗΕ.

Ο κόσμος αντιμετώπιζε ένα «τριπλό σοκ», ανέφερε η έκθεση του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, με την ενέργεια, τα τρόφιμα και την οικονομική ανάπτυξη να έχουν επηρεαστεί όλες από τη σύγκρουση και τα αναπτυσσόμενα έθνη να αναμένεται να πληγούν περισσότερο.

«Ενώ οι επιπτώσεις επικεντρώνονται σε χώρες που επηρεάζονται άμεσα από τη σύγκρουση και σε εκείνες που εξαρτώνται από την εισαγόμενη ενέργεια, τα ευρήματα υποδεικνύουν σημαντική μακροπρόθεσμη ζημιά σε φτωχότερες χώρες που βρίσκονται μακριά από τις μάχες», ανέφερε το UNDP.

Επιπλέον 32 εκατομμύρια άνθρωποι θα μπορούσαν να οδηγηθούν στη φτώχεια «στο χειρότερο σενάριο», ανέφερε η ανακοίνωση.

Ο διευθυντής του UNDP, Αλεξάντερ Ντε Κρού, δήλωσε ότι ο πόλεμος ήταν «ανάποδη εξέλιξη».

«Η σύγκρουση μπορεί να ανατρέψει σε λίγες εβδομάδες ό,τι έχουν χτίσει οι χώρες εδώ και χρόνια», είπε.