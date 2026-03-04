Οι Ιρανοί θα αποχαιρετήσουν σήμερα τον Αλί Χαμενεΐ – Τριήμερο “προσκύνημα” στην Τεχεράνη για τον πρώην ηγέτη του Ιράν

Οι Ιρανοί θα αποχαιρετήσουν τον Ανώτατο Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ με τελετή που θα πραγματοποιηθεί σήμερα (4/3) στις 10 μ.μ. (τοπική ώρα, 20:30 ώρα Ελλάδας) στην Τεχεράνη, στο χώρο προσευχής Ιμάμης Χομεϊνί, μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η τελετή θα διαρκέσει τρεις ημέρες και η πομπή της κηδείας θα ανακοινωθεί μόλις ολοκληρωθεί η τελετή, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Η σορός του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στον χώρο Mosalla στην Τεχεράνη για τρεις ημέρες, αρχίζοντας από τις 22:00 τοπική ώρα την Τετάρτη, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση της χώρας.

Η τελετή σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας της κηδείας του.

Να τονίσουμε ότι το Mosalla είναι ένα μεγάλο συγκρότημα στο κέντρο της Τεχεράνης, όπου ο Χαμενεΐ συχνά εκφωνούσε δημόσιες ομιλίες και ηγείτο προσευχών.