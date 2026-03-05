Οι ΗΠΑ αναστέλλουν τις εργασίες της πρεσβείας τους στο Κουβέιτ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέστειλαν τις δραστηριότητες της πρεσβείας τους στην Πόλη του Κουβέιτ, ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

Συγκεκριμένα, η απόφαση πάρθηκε εν μέσω των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων κατά του Ιράν όπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση που παράλληλα δίνει οδηγίες στους πολίτες.

Αναλυτικά:

Σήμερα, το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε την αναστολή των εργασιών της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Πόλη του Κουβέιτ.

Ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί προσωπικού των ΗΠΑ, η ασφάλεια των Αμερικανών στο εξωτερικό παραμένει η ύψιστη προτεραιότητα του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Η ταξιδιωτική οδηγία για το Κουβέιτ παραμένει στο Επίπεδο 3: Επανεξέταση ταξιδιού. Οι πολίτες των ΗΠΑ θα πρέπει να συμβουλεύονται την πιο πρόσφατη ταξιδιωτική οδηγία και πληροφορίες για τη χώρα στο travel.state.gov.

Οι πολίτες των ΗΠΑ στο Κουβέιτ θα πρέπει να αναχωρήσουν από τη χώρα, εάν μπορούν να το κάνουν με ασφάλεια, χρησιμοποιώντας εμπορικά ή άλλα διαθέσιμα μέσα μεταφοράς. Οι πολίτες των ΗΠΑ που δεν μπορούν να αναχωρήσουν θα πρέπει να διατηρήσουν καταφύγιο.

Οι πολίτες των ΗΠΑ που χρειάζονται επείγουσα βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων προξενικών υπηρεσιών και πληροφοριών σχετικά με τις διαθέσιμες επιλογές αναχώρησης, μπορούν να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Προξενικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, στους αριθμούς +1-202-501-4444 (από το εξωτερικό) και +1-888-407-4747 (από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά).

Οι πολίτες των ΗΠΑ ενθαρρύνονται έντονα να εγγραφούν στο Πρόγραμμα Έξυπνης Εγγραφής Ταξιδιωτών (STEP) στη διεύθυνση step.state.gov για να λαμβάνουν ενημερώσεις ασφαλείας από την πλησιέστερη πρεσβεία ή προξενείο των ΗΠΑ.