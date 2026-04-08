Ιράν: «Μπουρλότο» με το «καλημέρα» στην εκεχειρία – Οι απειλές για αποχώρηση αν συνεχιστούν οι επιθέσεις στον Λίβανο

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα πως κατέρριψαν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος ισραηλινής κατασκευής στο νότιο Ιράν, προειδοποιώντας για μια «παραβίαση της εκεχειρίας» που μόλις τέθηκε σε ισχύ.

«Πριν από λίγα λεπτά, ένα ντρόουν Hermes 900 αναχαιτίστηκε και καταστράφηκε στον ουρανό της πόλης Λαρ, στην επαρχία Φαρς (νότια)», σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου που δημοσίευσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars και η κρατική ιρανική τηλεόραση.

Οι Φρουροί προσθέτουν πως «κάθε εισβολή αμερικανικού ή σιωνιστικού εχθρικού αεροσκάφους στον εθνικό εναέριο χώρο, ακόμα και χωρίς στρατιωτική επιχείρηση, θεωρείται ως παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός και θα οδηγήσει σε σθεναρή απάντηση».

Το Ιράν θα αποσυρθεί από τη συμφωνία εκεχειρίας με τις ΗΠΑ, αν συνεχιστούν οι επιθέσεις στον Λίβανο

Το Ιράν θα αποσυρθεί από τη συμφωνία εκεχειρίας που κατέληξε με τις ΗΠΑ, αν συνεχιστούν οι επιθέσεις στον Λίβανο, δήλωσε σήμερα μια μη κατονομαζόμενη πηγή στο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Η πηγή τόνισε πως οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις προσδιορίζουν στόχους για να απαντήσουν στις σημερινές επιθέσεις του Ισραήλ κατά του Λιβάνου.

Ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, είναι μέρος της εκεχειρίας που συμφώνησε η Τεχεράνη με την Ουάσινγκτον, συμπλήρωσε η πηγή.

Ιράν: Το Πολεμικό Ναυτικό απειλεί πλοία που επιχειρούν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ

Το ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό απείλησε ότι θα καταστρέψει πλοία που επιχειρούν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ χωρίς την άδεια της Τεχεράνης, προσθέτοντας ότι η διέλευση μέσω της θαλάσσιας οδού παραμένει κλειστή, σύμφωνα με ναυτιλιακές πηγές.

«Οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να κάνει το θαλάσσιο ταξίδι… θα γίνει στόχος και θα καταστραφεί…» ανέφερε το μήνυμα.

Σύμφωνα τις πηγές, πολλά πλοία στον Κόλπο έλαβαν μηνύματα, που φέρεται να στάλθηκαν από το ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό, και έλεγαν ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά.

Πακιστάν: Οι αντιπροσωπείες ΗΠΑ και Ιράν αναμένονται στο Ισλαμαμπάντ την Παρασκευή, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Σαρίφ

Οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν θα φτάσουν στο Πακιστάν για συνομιλίες την Παρασκευή, ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της χώρας Σεχμπάζ Σαρίφ.

Σύμφωνα με δύο πακιστανικές πηγές, της αμερικανικής αντιπροσωπείας θα ηγείται ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ.Ντ. Βανς ενώ στην ιρανική θα μετέχουν ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ και ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Ο Σαρίφ προέτρεψε όλες τις πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να σεβαστούν την κατάπαυση του πυρός για δύο εβδομάδες. Τυχόν παραβιάσεις της «υπονομεύουν το πνεύμα της ειρηνευτικής διαδικασίας», τόνισε.