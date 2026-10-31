Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος: Ψήφισε για πρώτη φορά ως Αμερικανός πολίτης – «Η καρδιά μου είναι γεμάτη ευγνωμοσύνη»

Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή έζησε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, καθώς άσκησε για πρώτη φορά το εκλογικό του δικαίωμα ως πολίτης των Ηνωμένων Πολιτειών, συμμετέχοντας στην πρόωρη ψηφοφορία ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών της Τρίτης 3 Νοεμβρίου.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αρχιεπίσκοπος εξέφρασε τη βαθιά του συγκίνηση για τη συμμετοχή του στη δημοκρατική διαδικασία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ελεύθερης ψήφου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η δυνατότητα της ελεύθερης και άνευ φόβου ψήφου αποτελεί πολύτιμο δικαίωμα, το οποίο ακόμη και σήμερα πολλά άτομα σε όλον τον κόσμο στερούνται», επισήμανε.

«Η καρδιά μου είναι γεμάτη ευγνωμοσύνη»

Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος χαρακτήρισε τις Ηνωμένες Πολιτείες «ευλογημένη χώρα», εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του τόσο προς τον Θεό όσο και προς τη χώρα που τον υποδέχθηκε και πλέον τον αναγνωρίζει ως πολίτη της.

Η πρώτη του συμμετοχή σε αμερικανικές εκλογές αποτέλεσε, όπως ανέφερε, μια στιγμή με ιδιαίτερο προσωπικό συμβολισμό.

Παράλληλα, θέλησε να αναδείξει τους ιστορικούς αγώνες που προηγήθηκαν για την κατοχύρωση και τη διεύρυνση του εκλογικού δικαιώματος στις ΗΠΑ.

Το μήνυμα για τους αγώνες υπέρ του δικαιώματος ψήφου

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής υπενθύμισε ότι το δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές δεν ήταν πάντοτε δεδομένο για όλους τους πολίτες.

«Στις ΗΠΑ το δικαίωμα της ψήφου διασφαλίστηκε και επεκτάθηκε μέσα από τους αγώνες, τις θυσίες και το κουράγιο πολλών γενεών», ανέφερε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κάλεσε, μάλιστα, τους Αμερικανούς να τιμήσουν όσους αγωνίστηκαν για να αποκτήσουν πρόσβαση στην κάλπη κοινωνικές ομάδες που για μεγάλο χρονικό διάστημα στερούνταν αυτό το δικαίωμα.

«Αυτό το οποίο αγωνίστηκαν να διασφαλίσουν είναι το δικαίωμα που σήμερα οφείλουμε να παλέψουμε για να διατηρήσουμε», σημείωσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κάλεσμα για συμμετοχή στις εκλογές και ενότητα μετά τα αποτελέσματα

Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του με ένα μήνυμα προς όλους τους Αμερικανούς, καλώντας τους να συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη διατήρησης του αμοιβαίου σεβασμού μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ανεξάρτητα από τις πολιτικές διαφωνίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ώστε όλοι να προχωρήσουμε ενωμένοι μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, με σεβασμό ο ένας προς τον άλλον, ιδιαίτερα όταν διαφωνούμε, σε κλίμα ενότητας και αρμονίας», ανέφερε.

Κλείνοντας, απηύθυνε την ευχή:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είθε ο Θεός να ευλογεί το έθνος μας και να μας καθοδηγεί, καθώς συνεχίζουμε την κοινή μας πορεία ως ένας λαός».

Η ανάρτηση του Αρχιεπισκόπου συνδύασε τον προσωπικό συμβολισμό της πρώτης του ψήφου με μια ευρύτερη υπενθύμιση της αξίας της δημοκρατικής συμμετοχής και της ανάγκης ενότητας σε μια περίοδο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης στις Ηνωμένες Πολιτείες.