Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν;
Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΡΟΗ
Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος: Ψήφισε για πρώτη φορά ως Αμερικανός πολίτης – «Η καρδιά μου είναι γεμάτη ευγνωμοσύνη»

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής συμμετείχε στην πρόωρη ψηφοφορία ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου, στέλνοντας μήνυμα για τη δημοκρατία, τον σεβασμό και την ενότητα.

Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος: Ψήφισε για πρώτη φορά ως Αμερικανός πολίτης – «Η καρδιά μου είναι γεμάτη ευγνωμοσύνη»
Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος άσκησε για πρώτη φορά το εκλογικό του δικαίωμα ως πολίτης των Ηνωμένων Πολιτειών.
DEBATER NEWSROOM

Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή έζησε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, καθώς άσκησε για πρώτη φορά το εκλογικό του δικαίωμα ως πολίτης των Ηνωμένων Πολιτειών, συμμετέχοντας στην πρόωρη ψηφοφορία ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών της Τρίτης 3 Νοεμβρίου.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αρχιεπίσκοπος εξέφρασε τη βαθιά του συγκίνηση για τη συμμετοχή του στη δημοκρατική διαδικασία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ελεύθερης ψήφου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η δυνατότητα της ελεύθερης και άνευ φόβου ψήφου αποτελεί πολύτιμο δικαίωμα, το οποίο ακόμη και σήμερα πολλά άτομα σε όλον τον κόσμο στερούνται», επισήμανε.

«Η καρδιά μου είναι γεμάτη ευγνωμοσύνη»

Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος χαρακτήρισε τις Ηνωμένες Πολιτείες «ευλογημένη χώρα», εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του τόσο προς τον Θεό όσο και προς τη χώρα που τον υποδέχθηκε και πλέον τον αναγνωρίζει ως πολίτη της.

Η πρώτη του συμμετοχή σε αμερικανικές εκλογές αποτέλεσε, όπως ανέφερε, μια στιγμή με ιδιαίτερο προσωπικό συμβολισμό.

Παράλληλα, θέλησε να αναδείξει τους ιστορικούς αγώνες που προηγήθηκαν για την κατοχύρωση και τη διεύρυνση του εκλογικού δικαιώματος στις ΗΠΑ.

Το μήνυμα για τους αγώνες υπέρ του δικαιώματος ψήφου

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής υπενθύμισε ότι το δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές δεν ήταν πάντοτε δεδομένο για όλους τους πολίτες.

«Στις ΗΠΑ το δικαίωμα της ψήφου διασφαλίστηκε και επεκτάθηκε μέσα από τους αγώνες, τις θυσίες και το κουράγιο πολλών γενεών», ανέφερε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κάλεσε, μάλιστα, τους Αμερικανούς να τιμήσουν όσους αγωνίστηκαν για να αποκτήσουν πρόσβαση στην κάλπη κοινωνικές ομάδες που για μεγάλο χρονικό διάστημα στερούνταν αυτό το δικαίωμα.

«Αυτό το οποίο αγωνίστηκαν να διασφαλίσουν είναι το δικαίωμα που σήμερα οφείλουμε να παλέψουμε για να διατηρήσουμε», σημείωσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κάλεσμα για συμμετοχή στις εκλογές και ενότητα μετά τα αποτελέσματα

Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του με ένα μήνυμα προς όλους τους Αμερικανούς, καλώντας τους να συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη διατήρησης του αμοιβαίου σεβασμού μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ανεξάρτητα από τις πολιτικές διαφωνίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ώστε όλοι να προχωρήσουμε ενωμένοι μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, με σεβασμό ο ένας προς τον άλλον, ιδιαίτερα όταν διαφωνούμε, σε κλίμα ενότητας και αρμονίας», ανέφερε.

Κλείνοντας, απηύθυνε την ευχή:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είθε ο Θεός να ευλογεί το έθνος μας και να μας καθοδηγεί, καθώς συνεχίζουμε την κοινή μας πορεία ως ένας λαός».

Η ανάρτηση του Αρχιεπισκόπου συνδύασε τον προσωπικό συμβολισμό της πρώτης του ψήφου με μια ευρύτερη υπενθύμιση της αξίας της δημοκρατικής συμμετοχής και της ανάγκης ενότητας σε μια περίοδο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Συναγερμός στη Μόσχα: Οι ΗΠΑ προειδοποιούν για επίθεση με πολλά θύματα – Κινητοποίηση της FSB
ΔΙΕΘΝΗ

Συναγερμός στη Μόσχα: Οι ΗΠΑ προειδοποιούν για επίθεση με πολλά θύματα – Κινητοποίηση της FSB

Η αμερικανική πρεσβεία κάνει λόγο για «αξιόπιστη απειλή» στο πάρκο Tsaritsyno το Σάββατο 31 Οκτωβρίου – Η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας επιβεβαιώνει ότι έχει λάβει τις πληροφορίες και πραγματοποιεί τις απαραίτητες ενέργειες.

Γαλλία: Εκατοντάδες χιλιάδες στους δρόμους για την ακρίβεια – 296 συλλήψεις και επεισόδια σε επτά πόλεις
ΔΙΕΘΝΗ

Γαλλία: Εκατοντάδες χιλιάδες στους δρόμους για την ακρίβεια – 296 συλλήψεις και επεισόδια σε επτά πόλεις

Για τρίτο συνεχόμενο Σάββατο πραγματοποιήθηκαν μαζικές κινητοποιήσεις κατά του υψηλού κόστους διαβίωσης – Περίπου 70.000 αστυνομικοί αναπτύχθηκαν σε όλη τη χώρα υπό τον φόβο νέων βίαιων επεισοδίων.

Αλβανία: Χάος στα Τίρανα με μολότοφ και δακρυγόνα – Οι φοιτητές ζητούν την παραίτηση Ράμα
ΔΙΕΘΝΗ

Αλβανία: Χάος στα Τίρανα με μολότοφ και δακρυγόνα – Οι φοιτητές ζητούν την παραίτηση Ράμα

Σφοδρές συγκρούσεις έξω από το υπουργείο Παιδείας και το πρωθυπουργικό γραφείο – Πάνω από 2.000 αστυνομικοί στους δρόμους, σύμφωνα με αλβανικά ΜΜΕ – Οι φοιτητές αρνήθηκαν να συμπορευτούν με την αντιπολίτευση.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Συναγερμός στη Μόσχα: Οι ΗΠΑ προειδοποιούν για επίθεση με πολλά θύματα – Κινητοποίηση της FSB
ΔΙΕΘΝΗ

Συναγερμός στη Μόσχα: Οι ΗΠΑ προειδοποιούν για επίθεση με πολλά θύματα – Κινητοποίηση της FSB

Η αμερικανική πρεσβεία κάνει λόγο για «αξιόπιστη απειλή» στο πάρκο Tsaritsyno το Σάββατο 31 Οκτωβρίου – Η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας επιβεβαιώνει ότι έχει λάβει τις πληροφορίες και πραγματοποιεί τις απαραίτητες ενέργειες.

Αθλητισμός: Το ΟΑΚΑ υποδέχθηκε μαθητές ελληνικής καταγωγής από το Ντίσελντορφ – Παρουσία της Σοφίας Ζαχαράκη
ΕΛΛΑΔΑ

Αθλητισμός: Το ΟΑΚΑ υποδέχθηκε μαθητές ελληνικής καταγωγής από το Ντίσελντορφ – Παρουσία της Σοφίας Ζαχαράκη

Μια ιδιαίτερη εκπαιδευτική και πολιτιστική συνάντηση φιλοξένησε το Σάββατο (31/10) το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ), υποδεχόμενο 20 μαθητές και 15 γονείς από το Μοντεσοριανό Γυμνάσιο Leibniz του Ντίσελντορφ. Οι Έλληνες μαθητές της Γερμανίας είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού συγκροτήματος και στο Ολυμπιακό Μουσείο της Αθήνας, γνωρίζοντας από κοντά σημαντικές στιγμές […]

Γαλλία: Εκατοντάδες χιλιάδες στους δρόμους για την ακρίβεια – 296 συλλήψεις και επεισόδια σε επτά πόλεις
ΔΙΕΘΝΗ

Γαλλία: Εκατοντάδες χιλιάδες στους δρόμους για την ακρίβεια – 296 συλλήψεις και επεισόδια σε επτά πόλεις

Για τρίτο συνεχόμενο Σάββατο πραγματοποιήθηκαν μαζικές κινητοποιήσεις κατά του υψηλού κόστους διαβίωσης – Περίπου 70.000 αστυνομικοί αναπτύχθηκαν σε όλη τη χώρα υπό τον φόβο νέων βίαιων επεισοδίων.