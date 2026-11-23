Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν να δικαστούν η 22χρονη μητέρα και ο 25χρονος σύντροφός της, με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκων από κοινού και κατά συρροή, μετά το περιστατικό με τα δύο αδελφάκια που εντοπίστηκαν μόνα τους σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης.

Τα δύο παιδιά, ηλικίας δύο και τριών ετών, παραμένουν στην παιδιατρική κλινική του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, όπου φιλοξενούνται προσωρινά για λόγους προστασίας και φύλαξης. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία τους και δεν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα.

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Το περιστατικό αποκαλύφθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου, όταν η Αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό μετά από καταγγελία για κλάματα παιδιών που ακούγονταν επί αρκετή ώρα από διαμέρισμα πολυκατοικίας.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης και, έπειτα από συνεννόηση με εισαγγελέα, προχώρησαν στην παραβίαση της πόρτας του διαμερίσματος. Στο εσωτερικό εντόπισαν τα δύο αδελφάκια, με καταγωγή από τη Συρία, χωρίς την παρουσία κάποιου ενήλικα.

Σύμφωνα με τις περιγραφές των αστυνομικών, το διαμέρισμα ήταν ιδιαίτερα ατημέλητο, ενώ οι συνθήκες υγιεινής στον χώρο δεν ήταν καλές.

Λίγη ώρα αργότερα εμφανίστηκαν στο σπίτι η 22χρονη μητέρα των παιδιών, υπήκοος Συρίας, και ο 25χρονος σύντροφός της, παλαιστινιακής καταγωγής. Οι δύο ενήλικες συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Τα δύο ανήλικα θα παραμείνουν υπό την φροντίδα του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου μέχρι να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις για την προστασία και τη φιλοξενία τους.