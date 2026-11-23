Τέλος στη ζωή της σκόπευε να βάλει μια γυναίκα 40 ετών στον Πύργο Ηλείας το βράδυ της Κυριακής, 22 Νοεμβρίου, ενημερώνοντας η ίδια την αστυνομία.

Σύμφωνα με το patrisnews.com, η γυναίκα βρισκόταν σε κλειδωμένο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου στην περιοχή Χαλικιάτικα.

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Στην περιοχή έσπευσαν τέσσερις αστυνομικοί και τρεις πυροσβέστες που διαπίστωσαν ότι η πόρτα του διαμερίσματος ήταν κλειδωμένη.

Έτσι αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν σκάλα με την οποία έφτασαν στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου, από όπου κατάφεραν να περάσουν στο εσωτερικό του σπιτιού από ανασφάλιστο παράθυρο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, όταν μπήκαν στο διαμέρισμα, εντόπισαν τη γυναίκα να προσεύχεται πριν να την πείσουν να μην βάλει τέλος στη ζωή της.