Πρέπει να ξανανοίγει δημόσια συζήτηση για θέματα που η νομοθεσία έχει ήδη λύσει;
ΔΙΕΘΝΗ

Ο Τραμπ λέει ότι απέτρεψε απόδραση τζιχαντιστών στη Συρία

«Ευρωπαίοι τρομοκράτες ήταν στη φυλακή»

Ο Τραμπ λέει ότι απέτρεψε απόδραση τζιχαντιστών στη Συρία
DEBATER NEWSROOM

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε απόψε ότι βοήθησε να αποφευχθεί η απόδραση Ευρωπαίων τζιχαντιστών στη Συρία, όπου οι κυβερνητικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση στους Κούρδους μαχητές που είχαν την επίβλεψη των στρατοπέδων και των φυλακών όπου κρατούνται μέλη του Ισλαμικού Κράτους.

«Ευρωπαίοι τρομοκράτες ήταν στη φυλακή. Δραπέτευσαν. Σε συνεργασία με την κυβέρνηση της Συρίας και τον νέο ηγέτη της Συρίας, συνέλαβαν όλους τους κρατούμενους και τους ξανάστειλαν στη φυλακή», είπε ο Τραμπ σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα New York Post.

Ξεχωριστά, ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είπε ότι οι ΗΠΑ παρακολουθούν «με μεγάλη ανησυχία» τις εξελίξεις στη Συρία. Νωρίτερα, η Δαμασκός έδωσε στους Κούρδους διορία τεσσάρων ημερών για να συμφωνήσουν στην ενσωμάτωση των δομών τους στο κεντρικό κράτος.

ΔΙΕΘΝΗ

Ουκρανία: 600.000 κάτοικοι έχουν φύγει από το Κίεβο από τις 9 Ιανουαρίου μετά τα ρωσικά πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές
ΔΙΕΘΝΗ

Ουκρανία: 600.000 κάτοικοι έχουν φύγει από το Κίεβο από τις 9 Ιανουαρίου μετά τα ρωσικά πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές

Ο δήμαρχος του Κιέβου δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι 600.000 άνθρωποι έχουν φύγει από την ουκρανική πρωτεύουσα μετά την έκκλησή του στις 9 Ιανουαρίου να εκκενωθεί προσωρινά το Κίεβο, καθώς τα μισά κτίρια δεν έχουν θέρμανση μετά τα μαζικά ρωσικά πλήγματα. Τη χθεσινή νύχτα, της Δευτέρας προς Τρίτη, ρωσική επίθεση σε ενεργειακές υποδομές άφησαν […]

